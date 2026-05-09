श्रेया घोषाल अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी जाती हैं. उनके गाए हुए गाने सीधे लोगों के दिल को छू जाते हैं. चाहे रोमांटिक गीत हो, दर्द भरा नगमा हो या फिर कोई खुशियों से भरा गाना, श्रेया हर गीत में ऐसी फीलिंग भर देती हैं कि लोग उससे खुद को जोड़ लेते हैं. हाल ही में अपने 'ऑल हार्ट्स टूर' लाइव एल्बम के प्रमोशन के दौरान श्रेया घोषाल ने अपनी सिंगिंग को लेकर एक दिलचस्प बात शेयर की.

उन्होंने बताया कि वह गानों को सिर्फ सुरों और शब्दों में नहीं, बल्कि रंगों, तस्वीरों और अलग-अलग सीन की तरह महसूस करती हैं. उनके लिए हर गाना एक पेंटिंग जैसा होता है.

संगीत सिर्फ आवाज नहीं, एहसास है...

आईएएनएस से बात करते हुए श्रेया घोषाल ने कहा, 'मेरी याददाश्त काफी फोटोग्राफिक है. मैं चीजों को तस्वीरों के रूप में याद रखती हूं. जब भी मैं कोई गाना गाती हूं, तो मेरे दिमाग में उससे जुड़ी तस्वीरें बनने लगती हैं. किसी गाने का एक हिस्सा मुझे किसी खास रंग की तरह महसूस होता है, तो किसी गाने का माहौल मुझे किसी सीन की याद दिलाता है. कभी-कभी किसी बीच में मुझे पीले-नीले रंगों की झलक महसूस होती है. मेरे लिए संगीत सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक गहरा अहसास है.'

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इंटरनेट पर पढ़कर समझ आया ये एहसास

उन्होंने कहा, 'मैंने हाल ही में इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ा कि क्या सच में लोगों को संगीत सुनते समय रंग और तस्वीरें महसूस होती हैं. तब मुझे पता चला कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा एहसास होता है. मेरे लिए यह तरीका काफी मददगार साबित हुआ इससे मैं गाने की फीलिंग को ज्यादा अच्छे से समझ पाती हूं और उसी एहसास के साथ गाती हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'फिल्मों के लिए गाना गाते समय मैं अपने दिमाग में पूरा सीन सोचती हूं कि स्क्रीन पर क्या चल रहा होगा. कलाकार किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे और गाने का माहौल कैसा होगा. अगर कोई डुएट गाना होता है, तो मैं उसमें सवाल-जवाब की फीलिंग को भी महसूस करती हूं. जब गायक सिर्फ गाना ही नहीं गाता, बल्कि उसे महसूस करके गाता है, तभी वो लोगों के दिल तक पहुंचता है.

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बिना जाने भी बना लेती हैं किरदार

श्रेया घोषाल ने कहा, 'कई बार मुझे यह तक नहीं पता होता कि गाना किस एक्टर या एक्ट्रेस पर फिल्माया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग में एक किरदार और पूरा सीन बना लेती हूं. यही सोच मेरी आवाज में और ज्यादा फीलिंग डालती है. लाइव शो के दौरान भी यही चीज मेरे काम आती है. जब मैं स्टेज पर गाती हूं, तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन और आवाज दोनों में वही एहसास दिखता है, जो गाने में होता है.'





संगीत को भगवान का खास तोहफा मानती हैं श्रेया

श्रेया घोषाल ने संगीत को एक दिव्य कला बताया और कहा, 'संगीत सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि यह भगवान का दिया हुआ एक खास तोहफा है. संगीत हर इंसान को अलग तरीके से जोड़ता है और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है.

आपको बता दें कि हाल ही में उनका 'ऑल हार्ट्स टूर' लाइव एल्बम रिलीज हुआ है, जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया के लेबल के तहत जारी किया गया.