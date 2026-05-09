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गजब ढाती थीं रूपा गांगुली, यंग दिनों की इन 8 तस्वीरें देख आप कहेंगे- इनकी खूबसूरती के आगे फेल हैं आज की हीरोइनें
एक्ट्रेस रूपा गांगुली को आज भला कौन नहीं जानता. अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ वह एक समय अपनी खूबसूरती और दिलकश अंदाज से भी लोगों के दिलों पर राज करती थीं.
टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाने वाली रूपा गांगुली एक समय अपनी खूबसूरती से भी लाखों दिलों पर राज करती थीं. उनकी सादगी, मुस्कान और कातिलाना अंदाज के लोग दीवाने हुआ करते थे.आज हम आपको रूपा गांगुली के जवानी के दिनों की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देख आप नजरें नहीं हटा पाएंगे.
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Published at : 09 May 2026 01:30 PM (IST)
Tags :Roopa Ganguly
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