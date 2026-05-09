हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगजब ढाती थीं रूपा गांगुली, यंग दिनों की इन 8 तस्वीरें देख आप कहेंगे- इनकी खूबसूरती के आगे फेल हैं आज की हीरोइनें

गजब ढाती थीं रूपा गांगुली, यंग दिनों की इन 8 तस्वीरें देख आप कहेंगे- इनकी खूबसूरती के आगे फेल हैं आज की हीरोइनें

एक्ट्रेस रूपा गांगुली को आज भला कौन नहीं जानता. अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ वह एक समय अपनी खूबसूरती और दिलकश अंदाज से भी लोगों के दिलों पर राज करती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 May 2026 01:30 PM (IST)
एक्ट्रेस रूपा गांगुली को आज भला कौन नहीं जानता. अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ वह एक समय अपनी खूबसूरती और दिलकश अंदाज से भी लोगों के दिलों पर राज करती थीं.

टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाने वाली रूपा गांगुली एक समय अपनी खूबसूरती से भी लाखों दिलों पर राज करती थीं. उनकी सादगी, मुस्कान और कातिलाना अंदाज के लोग दीवाने हुआ करते थे.आज हम आपको रूपा गांगुली के जवानी के दिनों की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देख आप नजरें नहीं हटा पाएंगे.

1/8
रूपा गांगुली टीवी और फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्हें टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में द्रौपदी के रोल में खूब पॉपुलैरिटी मिली.
रूपा गांगुली टीवी और फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्हें टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में द्रौपदी के रोल में खूब पॉपुलैरिटी मिली.
2/8
वेस्ट बंगाल में जन्मीं रूपा गांगुली ने 'अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो', 'कर्म अपना-अपना' और 'कस्तूरी' जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में काम किया.
वेस्ट बंगाल में जन्मीं रूपा गांगुली ने 'अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो', 'कर्म अपना-अपना' और 'कस्तूरी' जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में काम किया.
Published at : 09 May 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Roopa Ganguly

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
मनोरंजन
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? मिथुन चक्रवर्ती-श्रीदेवी की फैशन डिजाइनर रहीं, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में मिला बड़ा जिम्मा
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? मिथुन चक्रवर्ती-श्रीदेवी की फैशन डिजाइनर रहीं, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में मिला बड़ा जिम्मा
मनोरंजन
‘गुल्लक 5’ का ऐलान हुआ, शो में अनंत वी. जोशी की एंट्री, अन्नू मिश्रा के किरदार में आएंगे नजर
‘गुल्लक 5’ का ऐलान हुआ, शो में अनंत वी. जोशी की एंट्री, अन्नू मिश्रा के किरदार में आएंगे नजर
मनोरंजन
जब गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास ने तलत महमूद को लगाई थी डांट, ‘कंपन’ बन गई पहचान
जब गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास ने तलत महमूद को लगाई थी डांट, ‘कंपन’ बन गई पहचान
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
ईरान-जंग के बाद बदलती दुनिया: होर्मुज से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live: बंगाल का CM बनने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा- संविधान को मानते हुए...
Live: बंगाल का CM बनने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा- संविधान को मानते हुए...
महाराष्ट्र
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
साउथ सिनेमा
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का Ad ठुकराया, पिंपल्स ने बनाया स्टार, 'पक्के उसूलों' वाली एक्ट्रेस की कहानी
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का एड ठुकराया, साउथ की इस एक्ट्रेस को पिंपल्स ने बनाया स्टार
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
शिक्षा
JMI PhD Admission 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget