पॉपुलर संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. स्मृति मंधाना संग इंगेजमेंट के बाद संगीतकार टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. इसके बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाहता हैं. आज हम आपको सिंगर से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे.

पलाश मुच्छल की उम्र और उनकी फैमिली

पलाश मुच्छल बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2014 में फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में की थी. 22 मार्च 1995 को उनका जन्म इंदौर के मड़वाड़ी परिवार में हुआ था.

इस हिसाब से 2025 में उनकी उम्र 30 साल की है. म्यूजिक कंपोजर की मां अनीता मुच्छल होममेकर हैं तो वहीं उनके पिता राजकुमार मुच्छल प्राइवेट फर्म में नौकरी करते हैं. पलाश की बहन पलक मुच्छल भी जानी-मानी सिंगर हैं. अपने करियर में उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों में गाना गाया और हमेशा ही अपनी जादुई आवाज से वो लोगों के दिल में अपना घर बना लेती हैं.



पलाश मुच्छल का करियर

30 साल की उम्र में ही पलाश ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लिए हैं. महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. बॉलीवुड में सबसे कम उम्र के संगीतकार के रूप में उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से भी नवाजा गया है. इतना ही नहीं उन्होंने 'अर्ध' और 'काम चालू है' जैसी कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है. पलाश मुच्छल ने कई फिल्मों और सीरीज में भी अपनी किस्मत आजमाई लेकिन सबसे ज्यादा पहचान उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में ही मिली.

बताया जाता है कि पलाश अब तक टी-सीरीज, जी म्यूजिक और पाल म्यूजिक के लिए 40 से अधिक म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुके हैं. उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म 'भूतनाथ रिटर्न्स' में 'पार्टी तो बनती है' गाने का म्यूजिक कंपोज किया था. आज ये गाना दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. इसके अलावा भी उन्होंने कई म्यूजिक विडियोज कंपोज किया है.

View this post on Instagram A post shared by Palaash Muchhal (@palash_muchhal)

पलाश मुच्छल की नेटवर्थ

पलाश मुच्छल ने बहुत ही छोटे उम्र से काम कर अपनी मेहनत और टैलेंट से अलग मुकाम हासिल किया है. उन्होंने अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है. वहीं बॉलीवुड शादीज के रिपोर्ट के मुताबिक पलाश की नेटवर्थ 24 से 41 करोड़ के बीच है.

पलाश मुच्छल अपनी बहन पलक मुच्छल की तरह ही अपने कमाए हुए पैसों से जरूरतमंद बच्चों का इलाज करवाते हैं. फिल्म प्रोजेक्ट्स, स्टेज शोज और म्यूजिक वीडियोज के जरिए उनकी तगड़ी कमाई होती है.