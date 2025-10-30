रणबीर कपूर की साल 2023 में आई ‘एनिमल’ ब्लॉकबस्टर रही थी. फिल्म में एक्टर के इंटेंस अवतार को देख दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे. इस मूवी ने ना केवल बमफाड़ कमाई की थी बल्कि रणबीर कपूर के करियर को भी काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था. वहीं फैंस तब से एक्टर की अपकमिंग फिल्मों की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रणबीर की आने वाली फिल्मों में एपिक 'रामायण' पार्ट 1 और 2 के साथ ही 'लव एंड वॉर' और 'ब्रह्मास्त्र 2' शामिल हैं. जानते हैं इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहेगा?

दर्शकों को कितने पसंद हैं रणबीर कपूर?

रणबीर कपूर बॉलीवुड के दिग्गज दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे हैं. कपूर खानदान के इस चिराग को एक्टिंग विरासत में मिली है और वे अक्सर अपनी सॉलिड फिल्मों के जरिए ये साबित भी करते रहे हैं कि वे बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. रणबीर ने अपने अब तक के करियर में रोमांटिक से लेकर कॉमेडी, सीरियस और एक्शन पैक्ड भूमिकाएं निभाई हैं और फैंस के दिलों में जगह भी बनाई है. वहीं अब उनकी अपकमिंग फिल्मों 'रामायण' पार्ट 1 और 2 , 'लव एंड वॉर' और 'ब्रह्मास्त्र 2' के बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन को जानने के लिए उनकी टॉप 10 फिल्मों के कलेक्शन (भारत में नेट सैकनिल्क के मुताबिक) पर नजर डालनी होगी.

एनिमल- 553.87 करोड़ रुपये

संजू- 342.57 करोड़ रुपये

ब्रह्मास्त्र- 268.56 करोड़ रुपये

ये जवानी है दीवानी- 188.57 करोड़ रुपये

तू झूठी मैं मक्कार- 147.28 करोड़ रुपये

ऐ दिल है मुश्किल- 113.19 करोड़ रुपये

बर्फी- 112.1 करोड़ रुपये

राजनीति- 93.67 करोड़ रुपये

तमाशा- 67.3 करोड़ रुपये

अजब प्रेम की गजब कहानी- 64.2 करोड़ रुपये

सैकनिल्क के इन आंकड़ों के मुताबिक रणबीर कपूर की 'राजनीति', 'तमाशा' और 'अजब प्रेम की गजब कहानी' को छोड़कर बाकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ाया है और 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है. एक्टर की ये फिल्में या तो ब्लॉकबस्टर रही हैं या सुपर-डुपर हिट साबित हुई थीं. अब इन आंकड़ों के लिहाज से तो उम्मीद की जा सकती है कि रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्में 'रामायण' पार्ट 1 और 2 , 'लव एंड वॉर' और 'ब्रह्मास्त्र 2' भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेंगी.





रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्में कब रिलीज होगी?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' पार्ट 1 और 2 में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है. इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म दो पार्ट में आएगी. 'रामायण पार्ट 1' साल 2026 में रिलीज होगी और पार्ट 2 साल 2027 में आएगा. वहीं रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' भी मच अवेटेड फिल्म है. संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे. ये फिल्म भी साल 2026 में रिलीज होगी. 'ब्रह्मास्त्र 2' के भी साल 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है.