'समय रैना मुंह काला करके.....', कॉमेडियन पर जमकर बरसे मुकेश खन्ना

'इंडियॉज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने दमदार वापसी की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कॉमेडी स्पेशल 'स्टिल अलाइव' रिलीज किया. इस वीडियो में समय रैना ने 'इंडियॉज गॉट लेटेंट' विवाद के दौरान उन पर कमेंट करने वाले लोगों को एक-एक करके जवाब दिया. इस लिस्ट में शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना का नाम भी है. अब एक्टर ने समय रैना के वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया है. उन्होंने समय रैना को कराबा जवाब दिया है.

कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है- मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक एक्टर शक्तिमान के रोल में नजर आ रहे हैं, वहीं समय रैना एक गधे पर मुंह काला किए बैठे दिखाए दे रहे हैं.

उन्होंने लिखा, 'समय रैना, तू गधे पर बैठने लायक है और वो भी मुंह काला करके.' मुकेश खन्ना ने कैप्शन में लिखा, 'कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशियों में रखो, बाहर निकालो, फिर टेढ़ी की टेढ़ी! समय रैना की भी एक दुम है. कितना भी मारो, सीधा करो, वो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा सादा प्राणी नहीं है. वो रोस्टेड प्राणी है. गंदगी की आग में जलाया हुआ, पकाया हुआ. पूरे देश ने लताड़ा और मारा, फिर आ गया बेशर्मों की तरह और मार खाने. अब एक ही चीज़ बाकी है, उसका मुंह काला कर गधे पर बिठा कर देश भर के शहरों में, गालियों में उसकी परेड करनी चाहिए. जहां बच्चे उसको अंडे, टमाटर मारें, क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है. '

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समय रैना ने मकेश खन्ना के लिए कही ये बात

बता दें कि समय रैना ने मुकेश खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा, 'शक्तिमान आ गया था यार. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे? सॉरी शक्‍त‍िमान. शक्‍तिमान कह रहा था, क्‍या असर पड़ेगा इन कंटेंट का बच्‍चों पर, बच्‍चों का क्‍या होगा ऐसे शोज देखकर. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितने शक्‍त‍िमान देखते थे. उस समय हर अगले महीने न्‍यूज आती थी, कोई बच्‍चा शक्‍त‍िमान देखकर कूद गया. तूने बच्‍चे मारे हैं भाई, तू क्‍या बोल रहा है.'

बी प्राक और सुनील पाल को भी सुनाया

गौरतलब है कि अपने 'स्टिल अलाइव' शो में समय रैना ने सिंगर बी प्राक और एक्टर सुनील पाल को भी रोस्ट किया है. हालांकि अभी तक दोनों का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया.