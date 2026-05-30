4 हजार करोड़ी 'रामायण' पर टीवी के 'राम' का बड़ा बयान, रणबीर को लेकर किया ये खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई दूसरा राम देखना नहीं चाहता...', 4 हजार करोड़ी 'रामायण' और रणबीर पर टीवी के 'राम' का बड़ा बयान

'कोई दूसरा राम देखना नहीं चाहता...', 4 हजार करोड़ी 'रामायण' और रणबीर पर टीवी के 'राम' का बड़ा बयान

Arun Govil On Ramayan And Ranbir Kapoor: छोटे पर्दे पर भगवान राम के किरदार से लोकप्रियता बटोरने वाले अरुण गोविल ने रणबीर कपूर और उनकी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 30 May 2026 06:34 PM (IST)
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Arun Govil On Ramayan And Ranbir Kapoor: बात जब भी 'रामायण' धारावाहिक की होती है तो जेहन में सबसे पहले अभिनेता अरुण गोविल का चेहरा सामने आता है. उन्होंने रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रियता बटोरी थी. अब करीब चार दशक के बाद वो बड़े पर्दे पर भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी के किरदार में नजर आएंगे. जबकि रणबीर कपूर इसमें भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे. अरुण गोविल ने अब एक बातचीत में रामायण और रणबीर कपूर को लेकर बात करते हुए रणबीर की तारीफ की है.

अरुण गोविल ने रणबीर कपूर को बताया अच्छा एक्टर

अभिनेता और भाजपा सांसद अरुण गोविल ने हाल ही में वैरायटी इंडिया से बातचीत में रणबीर की तारीफ करते हुए कहा, 'राम के रूप में, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो एक अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. वो एक अच्छे इंसान भी हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, हर एक्टर हर किरदार को अपने तरीके से निभाता है और उन्होंने भगवान राम का किरदार भी अपने अनोखे अंदाज में निभाया होगा.'

ये भी पढ़ें: राम, सीता से लेकर रावण तक, जानिए कौन है 'रामायण' स्टारकास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स

रणबीर के लुक की आलोचना पर कही बड़ी बात

अरुण ने रणबीर कपूर का रामायण से फर्स्ट लुक सामने आने के बाद हुई आलोचना पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'शायद इसका एक कारण ये भी है कि भगवान राम के रूप में मेरा अभिनय एक मिसाल बन गया था. ये आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में बसा हुआ है. कोई दूसरा राम देखना नहीं चाहता. आप जानते हैं, मेरी रामायण कहीं न कहीं हर समय चलती रहती है. आज भी उत्तर और मध्य भारत में जब भी मेले और तमाशे लगते हैं और राम की तस्वीरें बिकती हैं, तो उन पर मेरा चेहरा होता है. इसलिए, मेरे लिए किसी अभिनेता के भगवान राम के रूप में अभिनय की बात करना उचित नहीं लगता.'

ये भी पढ़ें: अरुण गोविल से लेकर प्रभास तक, रणबीर कपूर से पहले ये एक्टर्स बन चुके हैं भगवान राम

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

रामायण दो पार्ट में बन रही है और इसका टोटल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा. जबकि दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा. इसका डायरेक्शन मनीष तिवारी कर रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 30 May 2026 06:34 PM (IST)
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