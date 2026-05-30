हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बहनों के लिए फिक्रमंद रहा', 'बंदर' में अपने किरदार को लेकर बॉबी देओल ने बड़ा बयान

'बहनों के लिए फिक्रमंद रहा', 'बंदर' में अपने किरदार को लेकर बॉबी देओल ने बड़ा बयान

Bobby Deol Statement: बॉबी देओल ने अपनी फिल्म 'बंदर' में अपने किरदार को निजी जिंदगी से जुड़ा बताया है. उन्होंने कहा कि बहनों के लिए उनकी चिंता हमेशा बनी रहती है और वो हमेशा उनके बारे में सोचते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 May 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी नई फिल्म 'बंदर' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल बहुत ही अलग किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच बॉबी देओल ने फिल्म को लेकर खुलकर बात की है, साथ ही फिल्म में अपने किरदार को खुद से जुड़ा हुआ बताया हैं.

बहनों को लेकर डरते हैं बॉबी देओल

बॉबी देओल ने अपने किरदार को लेकर कहा, 'मैं एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूं, जहां मैं अपनी बहनों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता था. उनकी शादी होगी, तो वो किस घर में जाएंगी, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, उनके ससुराल वाले कैसे होंगे, इस बात का मुझे डर लगता है. हम ऐसी दुनिया में पले हैं जहां पुरुष हमेशा हावी रहे हैं और खुशकिस्मती से मेरी इतनी सारी बहनें हैं कि वो डर हमेशा बना रहता है और इस किरदार को निभाते हुए भी मैं उस डर को खुद से अलग नहीं कर पा रहा हूं.' 

ये भी पढ़ें: Box Office: 1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

फिल्म के बारे में

बता दें कि 5 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है और इसे निखिल द्विवेदी के 'सैफरन मैजिकवर्क्स' द्वारा प्रोड्यूस और 'जी' के सपोर्ट से बनाया गया है. फिल्म में बॉबी देओल के साथ सान्या मल्होत्रा और सपना पब्बी जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म में बॉबी, समीर मेहरा नाम के पॉप स्टार का किरदार निभा रहे हैं, जो जो यौन शोषण केस में उलझ जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता हैं. बाद में फिल्म में हाई-स्टेक्स कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया ट्रायल देखने को मिलती है, जिसमें वो खुद को बेगुनाह साबित करने में लग जाते हैं.

ये भी पढ़ें: 'टॉप 4 फिल्ममेकर्स में जरूर होंगे', 'पेड्डी' के डायरेक्टर की राम चरण ने की तारीफ, कही ये बात

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Bandar Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बहनों के लिए फिक्रमंद रहा', 'बंदर' में अपने किरदार को लेकर बॉबी देओल ने बड़ा बयान
'बहनों के लिए फिक्रमंद रहा', 'बंदर' में अपने किरदार को लेकर बॉबी देओल ने बड़ा बयान
बॉलीवुड
Box Office: 1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
1 महीना, कमाई 150 करोड़ के पार! मई में मराठी की दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
बॉलीवुड
शाहिद कपूर ने दिखाया अपने 'बचपन का स्वैग', तस्वीर शेयर कर बोले- 'तब भी कमाल था फैशन सेंस'
शाहिद कपूर ने दिखाया अपने 'बचपन का स्वैग', तस्वीर शेयर कर बोले- 'तब भी कमाल था फैशन सेंस'
बॉलीवुड
4 मिनट 48 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे शूट करने 3 दिन तक सेट पर नहीं आए थे गोविंदा, फिर 1 दिन में किया था कंप्लीट!
4 मिनट 48 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे शूट करने 3 दिन तक सेट पर नहीं आए थे गोविंदा, फिर 1 दिन में किया था कंप्लीट!
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
आईपीएल 2026
गिल और सूर्यकुमार की छुट्टी, वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू पक्का! BCCI ने दिया मौका
गिल और सूर्यकुमार की छुट्टी, वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू पक्का! BCCI ने दिया मौका
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
साउथ सिनेमा
Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
शिक्षा
CBSE का बड़ा अपडेट, अगले साल से DigiLocker पर मिलेंगी स्कैन की गई आंसर शीट
CBSE का बड़ा अपडेट, अगले साल से DigiLocker पर मिलेंगी स्कैन की गई आंसर शीट
ट्रेंडिंग
Foreign Woman Train Experience Video: भारत आई ट्रैवल ब्लॉगर का ट्रेन में बाथरूम तक किया पीछा, वीडियो में शेयर किया का डरावना एक्सपीरियंस
भारत आई ट्रैवल ब्लॉगर का ट्रेन में बाथरूम तक किया पीछा, वीडियो में शेयर किया का डरावना एक्सपीरियंस
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget