कभी 'बिंदिया' तो कभी 'पायल', इन 5 बेजान किरदारों में Swara Bhasker ने फूंकी जान

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. वो अपनी बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करती हैं. स्वरा ने 2009 में फिल्म 'माधोलाल कीप वॉकिंग' से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई. चाहे सपोर्टिंग किरदार हों या लीड किरदार, स्वरा ने हर बार अपनी एक्टिंग से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि दर्शक उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. आइए स्वरा के 38वें जन्मदिन के मौके उनके 5 सबसे यादगार किरदारों के बारे में बात करते हैं.

'तनु वेड्स मनु' (पायल)

साल 2011 में आई फिल्म 'तनु वेड्स मनु' से स्वरा भास्कर को बड़े पैमाने पर पहचान मिली. इस फिल्म में उन्होंने पायल का किरदार निभाया, जो तनु (कंगना रनौत) की दोस्त है. भले ही इस फिल्म में स्वरा का छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. उनकी अदाकारी, डायलॉग और चुलबुले अंदाज ने फिल्म की कहानी में जान फूंक दी. इस किरदार ने उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन दिलाया.

'रांझणा' (बिंदिया)

साल 2013 में आई फिल्म 'रांझणा' में स्वरा भास्कर ने बिंदिया नाम की लड़की किरदार निभाया था, जो अपने बचपन के दोस्त कुंदन (धनुष) से बेइंतहा मोहब्बत करती है, मगर उसका प्यार अधूरा रह जाता है. इस रोल ने उन्हें दूसरा फिल्मफेयर नॉमिनेशन दिलाया. इस फिल्म में सोनम कपूर और धनुष जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे.

निल बटे सन्नाटा (चंदा सहाय)

स्वरा भास्कर की फिल्म 'निल बटे सन्नाटा' साल 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आई. इस फिल्म में स्वरा ने चंदा सहाय का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटी के लिए दिन-रात मेहनत करती है. उनका हर सीन इतना सच्चा था कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं. इस किरदार के लिए उन्हें स्क्रीन अवॉर्ड मिला.

अनारकली ऑफ आरा (अनारकली)

अविनाश दास के निर्देशन में बनी फिल्म 'अनारकली ऑफ आरा' साल 2017 में रिलीज हुई थी. इसमें संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी जैसे सितारे भी नजर आए. फिल्म में स्वरा ने एक छोटे शहर की नर्तकी अनारकली का किरदार निभाया, जो अपने सम्मान और सपनों के लिए समाज से भिड़ जाती है. स्वरा की बेहतरीन अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया था.

वीरे दी वेडिंग (साक्षी)

साल 2018 में आई फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' में स्वरा ने साक्षी का किरदार निभाया था, जो अपनी जिंदगी की उलझनों से जूझते हुए भी हार नहीं मानती. उनका ये किरदार फैंस को खूब पसंद आया. इस फिल्म में करीना कपूर, सोनम कपूर और शिखा तल्सानिया जैसी एक्ट्रेसेस भी नजर आई थीं.