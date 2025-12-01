धनुष या श्रेयस अय्यर, किसे डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर? डेटिंग रूमर्स पर किया रिएक्ट!

मृणाल ठाकुर इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों की सबसे चहेती एक्ट्रेस बनी हुई हैं. वह अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को डेट कर रही हैं. हालांकि इससे पहले मृणाल का नाम साउथ एक्टर धनुष के साथ जोड़ा गया था. अब इन अटकलों पर एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है.

दरअसल, मृणाल ठाकुर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की हैं, जिसमें वह अपनी मां के संग खिलखिलाती हुई दिख रही हैं. वहीं उनकी मां उन्हें चंपी देती हुई हंस रही है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'वे बात करते हैं हम हंसते हैं. पीएस अफवाहें, फ्री पीआर हैं और मुझे फ्री चीजें बेहद पसंद हैं'.

हालांकि, मृणाल ठाकुर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सीधे तौर पर डेटिंग की अटकलों का जिक्र नहीं किया. मगर उनके पोस्ट से नेटिजन्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेटर श्रेयस अय्यर संग अपने डेटिंग रूमर्स पर रिएक्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने इस रूमर्स का अपनी मां के साथ मजे लिए और उन्हें हवा में उड़ा दी. वहीं अफेयर की अटकलों की कोई सच्चाई नहीं है.





क्या है मृणाल-श्रेयस अय्यर का रिश्ता

बीते कुछ दिनों से मृणाल ठाकुर और श्रेयस अय्यर अफेयर की खबरें सनसनी बनी हुई हैं. हाल ही में रेडिट (Reddit) यूजर्स ने दोनों की साथ की तस्वीरें शेयर कर ये दावा किया था कि दोनों लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं. हालांकि दोनों अपनी अपने रिश्ते को लो-प्रोफाइल पर रखना चाहते हैं. हालांकि इन खबरों पर न तो मृणाल ने कुछ कहा और न ही श्रेयस ने कोई प्रतिक्रिया दी थी. आपको ये भी बता दें कि श्रेयस अय्यर से पहले मृणाल का नाम एक्टर धनुष के साथ जोड़ा गया था. इन खबरों पर भी दोनों ने कभी अपना रिएक्शन नहीं दिया.

इन फिल्मों से जीता दिल

मृणाल बीते सालों से एक के बाद हिट फिल्में दे रही हैं. साल 2022 में 'सीता रामम' में फैंस का दिल जीतने के बाद उन्होंने गुमराह, लस्ट स्टोरीज 2, आंख मिचौली, पीपा, द फैमिली स्टार , कल्कि 2898 एडी और 'सन ऑफ़ सरदार 2' फिल्में देकर सनसनी मचा दी. अब वह आने वाले दिनों में सन ऑफ सरदरा 2 में देखी जाएंगी. फिल्म 1 अगस्त को रिलीज हो रही है. अब उनकी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' , 'डकैत' और 'दो दीवाने शहर में' है.