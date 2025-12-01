बॉलीवुड में कई ऐसे सुपरस्टार जो मलयालम एक्टर के नक्शे कदम पर चलकर अपना करियर बनाते हैं. गजब बात ये है कि बॉलीवुड सितारे खुद उस एक्टर की फिल्मों के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस लिस्ट में अजय देवगन, सलमान खान और अक्षय कुमार आदि जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है.

ये सितारे जिस एक्टर की हूबहू नकल करते हैं वह कोई और नहीं मलयालम इंडस्ट्रीज के महानायक कहे जाने वाले सुपरस्टार मोहनलाल हैं. जी हां! आपने एकदम सही पढ़ा. मोहनलाल भले ही बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हर कोई बेहद पसंद करता है. आपको ये भी बात दें कि मोहनलाल के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जिसे अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है.

मोहनलाल के इन फिल्मों का बना रीमेक

साल 2015 में आई अजय देवगन की साइको थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' आपको याद ही होगी. अरे वही फिल्म जिसके डायलॉग और सीन आजतक लोगों के दिल और जुबां पर चढ़े हुए हैं. बता दें कि यह फिल्म मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम' (2013) का रीमेक है. इस फिल्म में अजय ने मोहनलाल को हूबहू कॉपी किया था. इसके बाद साल 2022 में भी इसी ना से इसका सीक्वल आया जिसे हिंदी फिर से अजय ने कॉपी कर खूब वाहवाही बटोरी थी.

View this post on Instagram A post shared by Mohanlal (@mohanlal)

अक्षय-सलमान भी नहीं रहे पीछे

अजय के अलावा 2005 में सलमान खान ने फिल्म 'क्योंकि' मोहन लाल के स्टाइल को कॉपी कर खूब नाम कमाया. 'क्योंकि' फिल्म साल 1986 की 'थलवट्टम' की हिंदी रीमेक थी. अक्षय कुमार ने 'खट्टा मीठा' में मोहनलाल के स्टाइल को कॉपी किया था. 'खट्टा मीठा' मलयालम सुपरहिट 'वेल्लनाकालुदे नाडु' का हिंदी रीमेक थी. अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की 'गरम मसाला' सुपरहिट फिल्म 'बोइंग बोइंग' पर बनी थी. 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'भूल भुलैया' 1993 में आई मोहनलाल की सुपरहिट फिल्म 'मणिचित्रताजू' का रीमेक थी.

View this post on Instagram A post shared by Tharun Moorthy (@tharun_moorthy)

अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया मोहनलाल का ये वाला रिकॉर्ड

आपको बता दें कि पद्म श्री और पद्म भूषण से नवाजे जा चुके मोहनलाल अब तक 5 बार नैशनल अवॉर्ड्स से नवाजे जा चुके. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. मगर साल 1986 उनके करियर का सबसे सुनहरा साल माना जाता है.

उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. imdb की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहनलाल ने 1986 में 34 फिल्मों में काम किया था. 34 फिल्मों में 25 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. उन दिनों मोहनलाल 26 साल के थे. मोहनलाल का ये रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है.