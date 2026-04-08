मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपनी लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपनी लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'

'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपनी लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'

Mrunal Thakur On Ranveer Singh: मृणाल ठाकुर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान रणवीर सिंह को अपना लकी चार्म बताया. वहीं उन्होंने ‘धुरंधर 2’ की भी जमकर तारीफ की .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Apr 2026 08:03 AM (IST)
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मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म डकैत के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में वे अदिवि शेष के साथ नजर आएंगीं. वहीं एक्ट्रेस रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हैं और वे इस बात से बेहद खुश हैं कि एक्टर की हालिया रिलीज़ ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफ़िस पर कमाल कर रही है. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर द रिवेंज’ या ‘धुरंधर 2’ ने 1000 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फ़िल्म बनकर इतिहास रच दिया. वहीं मृणाल ठाकुर ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि रणवीर उनके ‘लकी चार्म’ हैं. एक्ट्रेस ने इसकी वजह का भी खुलासा किया है.

मृणाल ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म
रणवीर अल्लाहबादिया के साथ उनके पॉडकास्ट रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए मृणाल ने कहा, “मेरा दिल खुश है. वह मेरा लकी चार्म है. वह ही वजह है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूं. मैंने एक मॉडल के तौर पर उनके साथ एक हेयर ब्रांड का कमर्शियल किया था, और जब वह कमर्शियल स्क्रीन पर आया... तब फिल्ममेकर्स ने मुझे नोटिस करना शुरू किया और इस तरह... मैं अपना क्रेडिट उन्हें देती हूँ और इस आदमी ने सच में मेरी मदद की है. वह बहुत पॉजिटिव इंसान है और वह सारी सक्सेस डिज़र्व करते हैं.”

मृणाल ने ‘धुरंधर 2’ में रणवीर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा? 
मृणाल ने ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस के बारे में बात की और कहा, “एक्टिंग सिर्फ ऊपरी लेवल की नहीं थी. उसमें डेप्थ और लेयर्स थीं. मैंने इसे रणवीर सिंह के तौर पर नहीं देखा. मैंने इसे सिर्फ हमज़ा के तौर पर देखा... यह हीरो से ज़्यादा एक कैरेक्टर था. मुझे रणवीर पर बहुत गर्व है क्योंकि वह बहुत मेहनती है. मैं प्रार्थना करती हूं और चाहती हूं कि वह जो भी करे वह ब्लॉकबस्टर हो! वह सब कुछ कर सकते हैं.”

‘धुरंधर 2’ के बारे में
‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को हिंदी और सभी साउथ इंडियन भाषाओं में थिएटर में रिलीज़ हुई थी, जिसका पेड प्रीमियर 18 मार्च को हुआ था. पहली फ़िल्म में रणवीर सिंह एक इंडियन जासूस के रोल में थे, जो भारत को टारगेट करने वाले एक टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए ल्यारी में गैंग्स में घुसपैठ करता है और साथ ही पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में पावर की सीढ़ी भी चढ़ता है. सीक्वल में दिखाया गया कि उसे हमज़ा अली मज़ारी बनने के लिए कैसे ट्रेन किया गया था. इसमें उसे ल्यारी में पावर डायनामिक्स पर कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है, साथ ही पाकिस्तान में एक टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम करते हुए दिखाया गया है जो भारत के लिए खतरा है. धुरंधर 2 में आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और संजय दत्त भी हैं.

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Published at : 08 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Dacoit Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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