Miss Universe की सैलरी कितनी होती है और कितने साल तक मिलती है? फातिमा बॉश से सुष्मिता सेन तक की डिटेल
Miss Universe Salary: साल 2025 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मेक्सिको की फातिमा बॉश ने बाजी मारी है.क्या आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स बनने पर कितनी प्राइज मनी और सैलरी मिलती है?
थाईलैंड में हुई मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में मैक्सिको की फातिमा बॉश ने खिताब अपने नाम कर लिया. वहीं भारत को रिप्रेजेंट कर रही मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में भी अपनी जगह नहीं बना पाईं. वैसे अब तक भारत से मिस यूनिवर्स का ताज अब तक सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू पहनकर देख को फख्र का मौका दे चुकी हैं. इसी के साथ चलिए आज यहां जानते हैं मिस यूनिवर्स की सैलरी कितनी होती है?
सुष्मिता सेन को कितनी मिली थी प्राइज मनी और सैलरी
सुष्मिता सेन 21 मई 1994 को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं. सुष्मिता को उस समय बतौर प्राइज मनी 225,000 डॉलर मिले थे जिसे आज की भारतीय़ करंसी में कंवर्ट करने पर ये प्राइज मनी1 करोड़ 99 लाख 59 हजार 300 रुपये हो जाती है. वहीं सैलरी के तौर पर सुष्मिता को 50,000 डॉलर (आज की करेंसी के मुताबिक 44 लाख रुपये) मिले थे. ये मंथली सैलरी एक साल के लिए दी जाती है.
लारा और हरनाज को कितनी मिली थी प्राइज मनी
लारा दत्ता साल 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थीं और वे इस खिताब को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय थीं. उन्हें क्या प्राइज मनी मिली थी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हैं.
वहीं भारत की हरनाज संधू ने साल 2021 में मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर भारत को फख्र कराया था. रिपोर्टों के अनुसार, 2021 में मिस यूनिवर्स रहीं हरनाज संधू को लगभग 250,000 डॉलर (आज की करेंसी में 2 करोड़ रुपये) प्राइज मनी मिली थी.
मिस यूनिवर्स 2025 को कितनी मिली प्राइज मनी और सैलरी
मेक्सिको की फातिमा बॉश थाइलैंड में हुई मिस यूनिवर्स 2025 की विनर रही हैं. रिपोर्टों के मुताबिक फातिमा को भी मिस यूनिवर्स बनने पर लगभग 250,000 डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) मिलेंगे.उनसे पहले 2024 की विनर विक्टोरिया केयर को भी इतनी ही प्राइज मनी मिली थी. वहीं फातिमा को एक साल के लिए 50,000 डॉलर (करीब 44 लाख रुपये) की मंथली सैलरी मिलेगी.
मिस यूनिवर्स विनर्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं?
1- एक साल के लिए मिस यूनिवर्स का ताज, जो बेशकीमती होता है.
2- प्राइज मनी के रूप में करोड़ों रुपये
3- एक साल के लिए लाखों में सैलरी
4- न्यूयॉर्क शहर में मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में एक साल के लिए फ्री रेजिडेंस
5- असिस्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य लोगों की एक टीम
6- एक साल के लिए मेकअप और हेयर प्रॉडक्ट, जूते, कपड़े, ज्वैलरी और अन्य सामान
