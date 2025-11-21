120 Bahadur X Review: फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने छुआ लोगों का दिल, बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
120 Bahadur X Review:
फरहान अख्तर की '120 बहादुर' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. फाइनली ये वॉर ड्रामा 21 नवंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. वहीं फिल्म को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है. चलिए यहां जानते हैं कि '120 बहादुर' लोगों को कैसी लगी है?
'120 बहादुर' को सोशल मीडिया पर कैसा मिला रिव्यू?
'120 बहादुर' 1962 के युद्ध के दौरान रेजांग ला में बहादुरी से लड़ने वाले 120 सैनिकों की कहानी है. ज़बरदस्त एक्शन, इमोशनल स्टोरी और ऐतिहासिक श्रद्धांजलि के मिश्रण से सजी इस फिल्म को ऑनलाइन काफी तारीफ मिल रही है. फरहान अख्तर और राशि खन्ना ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया है. वहीं इसकी सिनेमैटोग्रॉफी, म्यूजिक और इमोशनल डेप्थ भी दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ रही है.
वहीं इसकी रिलीज़ के बाद से ही ट्विटर पर लोगों के रिव्यू की बाढ़ आ गई है. कई फैंस ने रियलिस्टिक बैटल सीन्स की तारीफ की है और विजुअल्स को "शानदार" और "वास्तविकता से जुड़ा" बताया है. लद्दाख के दुर्गम इलाकों को दिखाने वाली सिनेमैटोग्राफी की सराहना की गई है क्योंकि इसने दर्शकों को युद्ध के मैदान का हिस्सा होने का एहसास दिलाया है. फरहान अख्तर और राशि खन्ना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है.
लोग कर रहे फिल्म की तारीफ
एक यूजर ने लिखा, “ 120 बहादुर देखर कांपते हुए बाहर निकला. 118 जवान, -30°C तापमान, कोई एयर सपोर्ट नहीं, फिर भी वे आखिरी गोली और सांस तक लड़े. यह फिल्म युद्ध का नहीं, बलिदान का महिमामंडन करती है, क्रेडिट रोल होने पर थिएटर में मैंने अब तक का सबसे ज़ोरदार सन्नाटा सुना है, ज़रूर देखें."
Just walked out of #120Bahadur shaking. 118 jawans, -30°C, no air support, yet they fought till the last bullet & breath. This film doesn’t glorify war; it glorifies sacrifice. Loudest silence I’ve ever heard in a theater when the credits rolled. Must watch. #RezangLa pic.twitter.com/Sx5tkuIR3V— 𝒮𝓊𝓂𝒶𝓃 (@Bollycrick53877) November 21, 2025
एक अन्य यूजर ने लिखा, “ एक अच्छी फिल्म जो सम्मानपूर्वक बनाई गई है, लेकिन अपने सामान्य ढर्रे और फॉर्मूलाबद्ध ट्रीटमेंट के कारण उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती. वॉर के सीन्स बेहतरीन हैं और साथ ही शानदार सिनेमैटोग्राफी भी. गुड परफॉर्मेंस और फोकस्ड स्टोरीटेलिंग इसे देखने लायक बनाती है."
#120Bahadur (3/5)— Kshamik (@Kshamik4) November 18, 2025
A good film which is respectfully made, but doesn’t quite become a knockout due to routine tropes & formulaic treatment. The war sequences are outstanding coupled with brilliant cinematography. Good performances & focused storytelling make it a decent watch. pic.twitter.com/BZLMV2v0zt
कई और यूजर्स भी 120 बहादुर से काफी इम्प्रेस हैं
#120Bahadur INTERVAL:— GUPPI (@GUppi60) November 18, 2025
Really enjoying the straightforward, no-nonsense tone. The film keeps getting colder, the action is sharp, the camera work is clean, and the interval block was seriously good.
Everyone seems to have gone crazy about all these 4 scenes in 120 BAHADUR, whoever has seen the film cant stop praising about FARHAN and these 4 iconic scenes….— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) November 21, 2025
Farhan entry with “Hawa ka rukh tumhare saath hai” lands like a commander’s prophecy.
The interval moment “Hum… pic.twitter.com/P1zXLY1nKa
Got the opportunity to watch 120 Bahadur at paid preview and honestly I'm Hooked. Real story with real emotions and and epic real tribute. Farhan ji ne dil jeet liya with this one. pic.twitter.com/6sVRQQiVqW— 𝐑𝐚𝐣𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐮𝐤𝐥𝐚 (@irajendrashukla) November 21, 2025
120 बहादुर की कहानी
'120 बहादुर' अहीर रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान लद्दाख के रेजांग ला दर्रे पर भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था. आईएमडीबी के अनुसार, फिल्म की कहानी इस बारे में है, "1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान बहादुर भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ते हैं और रेजांग ला की लड़ाई में लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोकते हैं."फरहान अख्तर ने फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाई है जो एक बहादुर लीडर हैं जो अपने सैनिकों को मुश्किल परिस्थितियों और लगातार दुश्मन के हमलों के बीच गाइड करते हैं.
120 बहादुर स्टार कास्ट
फिल्म में फरहान अख्तर और राशि खन्ना के अलावा अंकित सिवाच, विवान भटेना, धनवीर सिंह, साहिब वर्मा, अजिंक्य देव, ब्रिजेश कर्णवाल, देवेन्द्र अहिरवार, दिग्विजय प्रताप ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं अमिताभ बच्चन ने नैरेटर की भूमिका निभाई है.
