ईशा अंबानी के 'मैंगो' ने मेट गाला में मचाई सनसनी, ये असली आम है या फिर बैग? खुद बताया सच

मेट गाला 2026 एक बार फिर दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया. लेकिन इस बार सिर्फ फैशन ही नहीं, कुछ अलग चीज ने भी लोगों का ध्यान खींचा. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने गोल्ड थ्रेड से बनी खास साड़ी में सबको चौंका दिया, लेकिन उनके लुक का एक अनोखा हिस्सा सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया जो है, मैंगो शेप्ड एक्सेसरी, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

ईशा अंबानी का लुक

ईशा अंबानी ने मेट गाला 2026 में अपने शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने डिजाइनर गौरव गुप्ता की डिजाइन की हुई गोल्ड थ्रेड से बुनी साड़ी पहनी और अपनी मां नीता अंबानी के कलेक्शन के हीरलूम ज्वेलरी में नजर आईं. हालांकि, उनके इस पूरे लुक में सबसे ज्यादा चर्चा एक अनोखी चीज़ की हुई जो कि मैंगो शेप्ड एक्सेसरी.

ये भी पढ़ेंः Met Gala 2026: मनीष मल्होत्रा के आउटफिट करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल, 'किंग' बन रेड कार्पेट पर छाए फिल्म मेकर

View this post on Instagram A post shared by Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (@nmacc.india)

रेड कार्पेट से सामने आई तस्वीरें जैसे ही वायरल हुईं, लोगों को लगा कि ईशा अंबानी ने सच में आम को एक स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर कैरी किया है. फैंस इसके मतलब और असलियत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने लगे. कोई इसे सांस्कृती से जोड़ रहा है, तो कोई इसे सिर्फ एक यूनिक फैशन एलिमेंट मान रहा था.

ईशा अंबानी ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर कैरी किया असली 'आम'?

हालांकि, इवेंट ईशा अंबानी ने खुद इसके बारे में बात की. जब ईशा अंबानी से इस खास एक्सेसरी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ किया कि ये कोई असली फल नहीं, बल्कि एक आर्टवर्क है.

ये भी पढ़ेंः Met Gala 2026: सोने के धागों वाली साड़ी, मां की जूलरी से बना डायमंड ब्लाउज और मैंगो पर्स, मेट गाला में अपने लुक से छाईं ईशा अंबानी

उन्होंने बताया कि ये खास पीस मशहूर इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने तैयार किया है, जिसने उनके पूरे लुक को और भी यूनिक बना दिया. ईशा अंबानी ने आगे बताया कि ये एक्सेसरी कोई असली या खाने वाला आम नहीं, बल्कि स्टील से बनी एक आर्ट स्कल्प्चर है, जो करीब दो दशक पुराना है.