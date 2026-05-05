सोने के धागों वाली साड़ी, और मैंगो पर्स लिए ईशा अंबानी ने मेट गाला में बिखेरा जलवा

(Source: ECI/ABP News)
Met Gala 2026: सोने के धागों वाली साड़ी, मां की जूलरी से बना डायमंड ब्लाउज और मैंगो पर्स, मेट गाला में अपने लुक से छाईं ईशा अंबानी
Met Gala 2026: ईशा अंबानी ने मेट गाला 2026 में अपने लुक से खूब तारीफें बटोरीं. ईशा ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर सोने के धागों से बनी साड़ी पहनी थी.
मेट गाला 2026 में मुकेश और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने लुक से खूब लाइमलाइट बटोरी. ईशा ने मेट गाला 2026 में भारतीय फैशन और कला को बढ़ावा देने के लिए एक दमदार लुक कैरी किया था. उन्होंने फैशन जगत की सबसे बड़ी नाइट पर डिजाइनर गौरव गुप्ता द्वारा डिजाइन की गई एक खास साड़ी पहनी, जिसमें हाथ से पेंट किए गए पिछवाई शैली के मोटिफ्स और गुप्ता की सिग्नेचर स्टाइल वाली एक अट्रैक्टिव केप शामिल थी.
ईशा अंबानी ने मेट गाला में पहनी सोने से धागों से बनी साड़ी
बता दें कि ईशा अंबानी ने मेट गाला 2026 में जो साड़ी पहनी थी वो रिलायंस रिटेल द्वारा लॉन्च किए गए कारीगरों के खास रिटेल ब्रांड स्वदेश के कारीगरों द्वारा शुद्ध सोने के धागों से बुनी गई थी. इस आउटफिट को 50 से ज्यादा कारीगरों ने 1200 घंटों से ज्यादा समय में तैयार किया है, जिसमें टेक्सटाइल मास्टरी , जूलरी क्राफ्ट्समैनशिप और ट्रेडिशनल टेक्नीक को एक साथ मिलाकर एक अनूठा संगम बनाया गया है.
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ईशा ने पहना मां की डूलरी से बना डायमंड जड़ा ब्लाउज
ईशा ने सोने के धागों से बनी साड़ी के साथ खास ब्लाउज पहना था जिसमें असली हीरे जड़े हुए थे. ब्लाउज के पिछले हिस्से को एक रिच ऐतिहासिक पीस, निज़ाम के जूलरी कलेक्शन का हिस्सा रहे एक शानदार सरपेच से सजाया गया था. रेड कार्पेट पर वोग को दिए एक इंटरव्यू में अंबानी ने कहा, "यह ब्लाउज मेरी मां के गहनों से सजा है."
डिजाइनर गौरव गुप्ता ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "1800 कैरेट से ज्यादा के हीरे, पन्ना, पोल्की और कुंदन के साथ इस ब्लाउज में जड़े हुए हैं, जो इसे इनहेरिटेंस और फॉर्म की एक लिविंग सरफेस में बदल देते हैं."
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ईशा अंबानी ने मैंगो पर्स किया फ्लॉन्ट
लेकिन ईशा अंबानी के मेट गाला के इस शानदार लुक की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। अपनी खूबसूरत साड़ी और गहनों के साथ, वह रेड कार्पेट पर एक पीस ऑफ आर्ट भी लेकर आईं. दरअसल ईशा सुबोध गुप्ता द्वारा बनाए गए मैंगो स्कल्पचर को लेकर उतरी थीं, जिसे उन्होंने क्रोशे बैग में रखा था. ये स्कल्पचर न केवल भारत की विरासत को दर्शाता है, बल्कि कला का साक्षात रूप भी है, जो इस साल के 'फैशन इज आर्ट” थीम को बखूबी पूरा करती है.
इस लुक को 250 कैरेट से ज्यादा के हीरे के कई लेयर वाले हार, हाथों में फैले हाथफूल और साड़ी के ड्रेप को छूती हीरे की कमरबंद से पूरा किया गया था. अनाइता ने चमेली से इंस्पायर गजरा भी एड किया था जिसे सौरभ गुप्ता ने कागज, तांबा और पीतल का इस्तेमाल करके 150 घंटों में बनाया था और भारतीय रंगों से सजाया था.
कौन है ईशा अंबानी
ईशा अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी और आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की बहन हैं. उन्होंने दिसंबर 2018 में बिजनेसमैन अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से शादी की थी और ईशा के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी हैं.
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