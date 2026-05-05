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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड13 साल की उम्र में की सुसाइड करने की कोशिश, सड़कों पर बेचे पेन, आज 277 करोड़ के मालिक हैं जॉनी लीवर

13 साल की उम्र में की सुसाइड करने की कोशिश, सड़कों पर बेचे पेन, आज 277 करोड़ के मालिक हैं जॉनी लीवर

बड़े पर्दे पर अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले जॉनी लीवर की असल जिंदगी संघर्षों से भरी रही है. बचपन में ही उन्होंने ऐसे हालात देखे कि 13 साल की उम्र में सुसाइड की कोशिश तक कर बैठे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 05 May 2026 10:43 AM (IST)
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जॉनी लीवर ने अपनी शानदार कॉमेडी और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उन्होंने देश ही नहीं, विदेशों में भी कई शानदार परफॉर्मेंस दीं और लोगों को खूब हंसाया, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा. 13 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा मुश्किल दौर देखा कि सुसाइड तक का ख्याल आया. 

सातवीं क्लास के बाद छोड़नी पड़ी पढ़ाई 
14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में जन्मे जॉनी लीवर एक सिंपल तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में पले-बढ़े. उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेटर थे, और बाद में जॉनी लीवर ने भी कुछ समय तक वहीं काम किया. बाद में उनका परिवार मुंबई के धारावी की तंग बस्तियों में आकर बस गया, जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी संघर्ष से भरी थी. आर्थिक तंगी के कारण जॉनी लीवर को आंध्र एजुकेशन सोसाइटी इंग्लिश हाई स्कूल में सातवीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी.

सड़को पर बेचते थे पेन
परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही छोटे-मोटे काम करने शुरू कर दिए और वहीं से उनके संघर्ष भरे सफर की शुरुआत हुई. मुंबई की व्यस्त सड़कों पर जॉनी लीवर पेन बेचते थे, लेकिन साथ ही राह चलते लोगों का मनोरंजन भी करते थे. वो बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री करते और उनके गानों पर डांस करके लोगों को हंसाते थे.

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13 साल की उम्र में की सुसाइड करने की कोशिश
यहीं से उनके अंदर का कलाकार निखरने लगा. उनकी ये छोटी-छोटी परफॉर्मेंस ही आगे चलकर उनके कॉमेडी करियर की मजबूत नींव बनीं, क्योंकि लोगों का ध्यान और सराहना उन्हें मिलने लगी थी. करीब 13 साल की उम्र में जॉनी लीवर ने अपने पिता की शराब की लत के चलते गहरा भावनात्मक दबाव झेला. उस मुश्किल दौर में वो इतने परेशान हो गए थे कि एक बार उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान देने की कोशिश भी की.

बाद में रणवीर इल्लाहाबादिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उसी वक्त उन्हें अपनी तीन बहनों का ख्याल आया, जिसने उन्हें रोक लिया. उस एक पल में उन्होंने जिंदगी को चुनने का फैसला किया और हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया.

जॉनी लीवर जब हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अपने टैलेंट दिखाने का पहला बड़ा मौका मिला. एक कंपनी इवेंट में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों की मिमिक्री कर साथियों का खूब मनोरंजन किया. उनका ये अंदाज़ इतना पसंद किया गया कि वहीं से उन्हें 'जॉनी लीवर' नाम मिला, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया. नौकरी करते हुए भी उन्होंने स्टेज शोज करना नहीं छोड़ा. धीरे-धीरे उनकी कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी और वह एक जाने-माने कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बनाते चले गए.

 
 
 
 
 
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जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने आखिरकार अपनी स्थिर नौकरी छोड़कर पूरी तरह एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा. उस समय तक वो स्टेज शोज और एड्स से अच्छी कमाई करने लगे थे, और शेखर कपूर के साथ एक खास प्रोजेक्ट भी कर चुके थे. इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब नौकरी छोड़कर अपने टैलेंट पर पूरा फोकस करना ही सही होगा. हालांकि उनके पिता को उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता थी, लेकिन जॉनी लीवर ने अपने जुनून को चुनते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया.

ऐसे मिला पहला ब्रेक
फिल्मों में आने से पहले ही जॉनी लीवर देश के शुरुआती स्टैंड-अप कॉमेडियंस में अपनी पहचान बना चुके थे. वो भारत ही नहीं, विदेशों में भी लाइव शो करके दर्शकों को खूब एंटरटेन करते थे. उनका पहला बड़ा टूर 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था. इसी दौरान एक शो में दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की नजर उन पर पड़ी, जिन्होंने उनके टैलेंट से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने का मौका दिया.

उस मौके के बाद जॉनी लीवरके करियर ने रफ्तार पकड़ ली. उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और देश के सबसे पसंदीदा कॉमेडियंस में अपनी खास पहचान बना ली. उनकी कॉमेडी ने कई पीढ़ियों के दर्शकों को हंसाया है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी इस कामयाबी ने उन्हें आर्थिक तौर पर भी काफी मजबूत बनाया है. आज वो करोड़ों के मालिक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 277 करोड़ रुपये के आसपास है. आखिरी बार एक्टर फिल्म हाउसफुर 5 में नजर आए थें.

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Published at : 05 May 2026 10:43 AM (IST)
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