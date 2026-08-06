इमरान हाशमी की 'आवारपन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानें-कितना है रनटाइम

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान हाशमी की 'आवारपन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, बदले गए 9 सीन, जानें- सर्टिफिकेट और रनटाइम

इमरान हाशमी की 'आवारपन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, बदले गए 9 सीन, जानें- सर्टिफिकेट और रनटाइम

Awarapan 2 Runtime: ‘आवारपन 2 पर सीबीएफसी की कैंची चली है. फिल्म के कई सीन हटाए गए हैं और बदले गए हैं. यहां फिल्म का रन टाइम जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Aug 2026 09:47 AM (IST)
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इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारपन 2’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से इसे मंजूरी मिल गई है. साथ ही फिल्म के कई सीन्स पर कैंची भी चली है. चलिए यहां जानते हैं ‘आवारपन 2’ को सेंसर बोर्ड से कौन सा सर्टिफिकेट मिला है और इसमें कितने कट लगाए गए हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि फिल्म का रनटाइम कितना है.

'आवारापन 2' को कौन सा मिला सर्टिफिकेट? 
इमरान हाशमी अपने आने वाले प्रोजेक्ट 'आवारापन 2' की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस मच अवेटेड फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिल गया है. सर्टिफिकेशन पाने के लिए मेकर्स को फिल्म में कई कट और बदलाव करने के लिए भी कहा गया था. 


इमरान हाशमी की 'आवारपन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, बदले गए 9 सीन, जानें- सर्टिफिकेट और रनटाइम

डिस्क्लेमर जोड़ने और टिकर बदलने को कहा गया है
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी की एग्जामिनिंग कमिटी ने मेकर्स से फ़िल्म में ड्रग्स के इस्तेमाल और बच्चों की तस्करी (चाइल्ड ट्रैफिकिंग) दिखाए जाने के लिए डिस्क्लेमर जोड़ने और स्मोकिंग सीन के दौरान वैसा ही टिकर लगाने को कहा है. 2021 से लागू नियमों के अनुसार, फिल्म का टाइटल हिंदी में भी दिखाने के लिए कहा गया है. ड्रग्स के सेवन वाले सीन के दौरान नीचे दाईं ओर एक एंटी-ड्रग स्टैटिक टिकर लगाने का आदेश दिया गया था, जबकि ऑडियो और सबटाइटल दोनों में कुछ "अश्लील" शब्दों को बदलने के लिए कहा गया है. फिल्म से कुल मिलाकर 9 सीन्स एडिट किए गए हैं. 

'आवारापन 2' में वॉयलेंस और ड्रग्स से जुड़े सीन काटे गए
फिल्म के दूसरे हाफ में, एक वॉयलेंट सीन को 50 फीसदी कम करने के लिए कहा गया, जबकि तीन अलग-अलग सीन से बहुत ज्यादा हिंसा वाले हिस्सों को हटाने का आदेश दिया गया है. फिल्म के बीच में ड्रग्स सूंघने वाला एक सीन भी हटा दिया गया है. एंड क्रेडिट्स को भी फिल्म के म्यूजिक के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए कहा गया है.


इमरान हाशमी की 'आवारपन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, बदले गए 9 सीन, जानें- सर्टिफिकेट और रनटाइम

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सीबीएफसी के कट के बाद 'आवारापन 2' का फाइनल रनटाइम
'आवारापन 2' को 5 अगस्त को सेंसर सर्टिफिकेट मिला है. जिसकी सर्टिफाइड लंबाई 140.20 मिनट है. कुल मिलाकर, CBFC ने 4 मिनट के हिस्से को हटाने और 20 सेकंड के हिस्से को बदलने का आदेश दिया है. जिससे फिल्म का फाइनल रनटाइम 2 घंटे, 20 मिनट और 20 सेकंड हुआ है.


इमरान हाशमी की 'आवारपन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, बदले गए 9 सीन, जानें- सर्टिफिकेट और रनटाइम

इमरान की 'आवारापन 2' सनी की ‘बंटवारा 1947’  से करेगी क्लैश
'आवारापन 2' का क्लैश सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से होगा. ये दोनों फिल्में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.  फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी ने अहम रोल प्ले किया है.  

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Published at : 06 Aug 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Disha Patani Awarapan 2
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