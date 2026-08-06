'मैंने दरवाज़ा खोला और...' ऐसे चल रहा था प्रदीप रावत का इलाज, बेटे ने बताई आखिरी पलों की सच्चाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने दरवाज़ा खोला और...' अस्पताल में ऐसे चल रहा था प्रदीप रावत का इलाज, बेटे ने बताई आखिरी पलों की सच्चाई

'मैंने दरवाज़ा खोला और...' अस्पताल में ऐसे चल रहा था प्रदीप रावत का इलाज, बेटे ने बताई आखिरी पलों की सच्चाई

अभिनेता प्रदीप रावत ने इस दुनिया को मंगलवर को अलविदा कह दिया था और बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया. इस दौरान उनके बेटे विक्रमादित्य ने पिता के आखिरी पलों को लेकर बात की.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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'गजनी' और 'लगान' जैसी शानदार फिल्मों और कई शोज में काम कर चुके प्रदीप रावत ने मंगलवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनके मैनेजर ने बताया था कि एक्टर का निधन ब्लड कैंसर के कारण हुआ था. वहीं अब उनके बेटे विक्रमादित्य रावत ने पिता के आखिरी पलों को लेकर बात की है और बताया कि आखिर अस्पताल में डॉक्टर्स किस तरह से उनका इलाज कर रहे थे?

ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे प्रदीप रावत

बुधवार को मुंबई के गोरेगांव बेस्ट के एक शमशान घाट में प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार किया गया. उनके बेटे विक्रमादित्य ने अंतिम संस्कार की हर रस्म निभाई. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की. पिता को खोने के चलते विक्रमादित्य पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आखिर उनके पिता को क्या हुआ था? उनके मुताबिक शुरुआत में उनके परिवार को लगा था कि पेट में मामूली इंफेक्शन होगा, लेकिन बाद में डॉक्टर्स को पता चला कि एक्टर ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे. 

मैंने दरवाज़ा खोला और...' अस्पताल में ऐसे चल रहा था प्रदीप रावत का इलाज, बेटे ने बताई आखिरी पलों की सच्चाई

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डॉक्टर्स दे रहे थे CPR 

डॉक्टर्स के कहने के बाद फैमिली ने प्रदीप का ब्लड टेस्ट कराया था जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या जरूरत से ज्यादा थी. दूसरी ओर उनके प्लेलेट्स की संख्या महज 3 हजार थी जो कि 3 लाख तक होना चाहिए थी. विक्रमादित्य तुरंत अपने पिता को लेकर कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले गए और यहां उनका इलाज कराया. लेकिन. डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके.  

 
 
 
 
 
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विक्रमादित्य ने बताया कि दो महीने पहले उनके पिता की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन जब डॉक्टर ने पुष्टि की कि उन्हें ब्लड कैंसर है तो परिवार बुरी तरह टूट चुका था. एक्टर के बेटे ने आगे बताया कि पिता को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने सीपीआर भी दिया था. उन्होंने कहा, 'उनके प्लेटलेटस कल 3 हजार तक आ गए थे, जो 3 लाख से ऊपर होना चाहिए. हम आईसीयू के बाहर पहुंचे. मैंने दरवाजा खोला और पाया कि डॉक्टर्स उन्हें CPR दे रहे थे. मैं समझ गया और मां भी रो पड़ीं.' 

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आमिर खान सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई

74 वर्षीय प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में आमिर खान शामिल हुए थे. बता दें कि आमिर और प्रदीप ने 'लगान' और 'गजनी' में साथ काम किया था. उनके अलावा रजा मुराद, अखिलेंद्र मिश्रा, अशोक पंडित और अमीन हाजी जैसे सेलेब्स ने भी उनके अंतिम दर्शन किए.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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