'स्पाइडर-मैन' ने 7 दिनों में भारत में हिला डाला बॉक्स ऑफिस, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day BO: 'स्पाइडर-मैन' ने 7 दिनों में भारत में हिला डाला बॉक्स ऑफिस, छप्परफाड़ की कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
Spider Man Brand New Day BO Collection Day 7:'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है. इस दौरान इस फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन कर डाला है.
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का जादू भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर बरकरार है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में भी उम्मीद से ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूत बनी हुई है. पहले मंगलवार को तो इसने आसानी से 300 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर ली थी और इसी के साथ ये तेज़ी से ऐसा करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई. यहां तक कि इसने पिछली रिकॉर्ड होल्डर, 'एवेंजर्स: एंडगेम' को भी मात दे दी. अब चलिए यहां जानते हैं कि 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. यूं कहिए की दर्शकों के सिर से इस फिल्म का फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है और वीकडेज में भी ये थिएटर्स में ऑडियंस को खींचने में कामयाब हो रही. हालांकि वर्किंग डेज में इसकी कमाई में मंदी भी देखी जा रही है फिर भी ये हर दिन भर भरकर नोट छाप रही है. वहीं अब इसन सिनेमाघरो में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. फिल्म की कमाई की बात करें तो
- 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के पहले दिन 60.60 करोड़ से ओपनिंग की थी.
- दूसरे दिन इसने 49.35 करोड़ कमाए और तीसरे दिन 70.25 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं चौथे दिन 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' की कमाई 77.75 करोड़ रही जबकि पांचवें दिन फिल्म ने 23.80 करोड़ कमाए.
- वहीं छठे दिन इस फिल्म का कलेक्शन 21.50 करोड़ रुपये रहा.
- अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले बुधवार को 15.20 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ इस फिल्म की एक हफ्ते की भारत में कुल नेट कमाई अब 318.45 करोड़ रुपये हो गई है.
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'एवेंजर्स: एंडगेम' को मात देने से कितनी दूर है 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे'?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के एक हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 318.45 करोड़ की कमाई कर डाली है. इसी के साथ ये भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी हॉलीवुड फिल्म की पोजिशन पर बनी हुई है. अब इसका टारगेट लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाना है. दरअसल ये 'एवेंजर्स: एंडगेम' के 373.22 करोड़ को मात देने की और बढ़ रही है. इसके लिए इसे अभी 54.77 करोड़ के करीब और कमाने होंगे. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में जबरदस्त तेजी आएगी और ये इस आंकड़े को पार कर भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी
ये हैं भारत में हाईएस्ट टॉप 10 हॉलीवुड फिल्में (कोईमोई के मुताबिक नेट कलेक्शन )
- अवतार: द वे ऑफ वॉटर - 390.6 करोड़
- एवेंजर्स: एंडगेम- 373.22 करोड़
- स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे - 318.45 (7 दिन)
- एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर - 227.43 करोड़
- स्पाइडर-मैन: नो वे होम - 212 करोड़
- अवतार: फायर एंड ऐश- 190.5 करोड़
- द जंगल बुक - 188 करोड़
- द ओडिसी - 150.26 करोड़
- द लायन किंग - 150.09 करोड़
- अवतार- 141.25 करोड़
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