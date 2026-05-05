मनीष मल्होत्रा के आउटफिट करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल, 'किंग' बन छाए फिल्ममेकर

फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने दोस्त और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​द्वारा डिजाइन किए गए खास आउटफिट में मेट गाला में डेब्यू किया. मशहूर भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स से इंस्पायर आउटफिट में करण जौहर एक 'चलते-फिरते मास्टरपीस' की तरह नजर आए.

करण जौहर के मेट गाला डेब्यू आउटफिट की खासियत

'फ्रेम्ड इन एटर्निटी' नाम के इस आउटफिट में करण जौहर ने लगभग छह फीट लंबी, हैंड पेंटेड केप के ऊपर एक पावर-शोल्डर वाली विंटेज जैकेट पहनी थी. इस हैंडमेड आउटफिट को बनाने में 80 से ज्यादा कारीगरों को लगभग 85 दिन लगे थे. 53 साल के जौहर ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए अपने ज्वैलरी ब्रांड त्यानी का मल्टी-जेमस्टोन नेकलेस और रिंग्स पहनी थी.

करण जौहर के आउटफिट की विजुअल लैंग्वेज सीधे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स से इंस्पायर है, जिनमें लेडी विद द पीच, हम्सा दमयंती, कादंबरी, अर्जुन और सुभद्रा, और देयर कम्स पापा शामिल हैं.

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करण जौहर ने अपने मेट गाला आउटफिट के बारे में क्या कहा?

अपने आउटफिट के बारे में करण जौहर ने कहा, “मैं यहाँ भारत को समझाने की कोशिश करते हुए नहीं आना चाहता था. मैं खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हुए आना चाहता था, और इससे अपने आप ही मेरी बैकग्राउंड की हर चीज़ जुड़ जाती है.” जौहर ने बताया कि वह हमेशा से राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के फैन रहे हैं.

फिल्म मेकर ने कहा, “मेरे लिए, यह पर्सनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, और जिस पल ये पर्सनल एक्सपीरियंस बना यह भारतीय बन गया, क्योंकि यहीं से मेरा ज्ञान आता है. मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई हैं, जितनी भी फिल्में बनाई हैं, जितने भी भाव पर्दे पर उतारने की कोशिश की है, सब इसी जगह से इंस्पायर हैं. राजा रवि वर्मा मुझे सही लगे क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा करता है जो मैं हमेशा से सिनेमा में करने की कोशिश करता रहा हूं. रवि वर्मा इमोशंस को पेंट करते थे.” जौहर के मुताबिक, मेट गाला इस महान भारतीय पेंटर को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे सही जगह थी.

करण जौहर ने आगे कहा, "यह लुक मेरी उस विरासत को पहनने का मेरा तरीका है और मुझे लगता है कि मेट गाला में अपने पहले प्रदर्शन के लिए मैं इससे ज़्यादा ईमानदार कुछ नहीं कर सकता था. किसी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, बल्कि उस इमोशन के साथ आना जिसे मैंने पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखा है और आखिरकार उसके लिए सही रूप पा लिया है."

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मेट गाला में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले पहले निर्देशक बने करण

बता दें कि "कुछ कुछ होता है", "कभी खुशी कभी गम", "माई नेम इज़ खान" और "रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी" जैसी फिल्मों के साथ भारत के सबसे फेमस फिल्म मेकर्स में से एक, करण जौहर इस इवेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले पहले निर्देशक बन गए हैं. इससे पहले इस इवेंट में शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जोनास जैसी हस्तियां भी शामिल हो चुकी हैं.

मेट गाला 2026 के बारे में

इस साल मेट गाला की थीम "कॉस्ट्यूम आर्ट" है और ड्रेस कोड "फैशन इज आर्ट" है. न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला इस एनुअल इवेंट को फैशन जगत की सबसे बड़ी रातों में से एक माना जाता है. इसे बियॉन्से, वीनस विलियम्स, निकोल किडमैन और अन्ना विंटूर को-चेयर्ड करते हैं.

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