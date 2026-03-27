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रामनवमी पर पति संग वाराणसी पहुंचीं माधुरी दीक्षित, कुल्हड़ चाय और क्रूज राइड की तस्वीरें वायरल

Madhuri Dixit: रामनवमी के मौके पर माधुरी दीक्षित पति श्रीराम नेने के साथ वाराणसी पहुंचीं, जहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया. कुल्हड़ चाय पीते हुए उनका सादा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 07:26 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या शो नहीं, बल्कि उनका आध्यात्मिक और सादा अंदाज है. हाल ही में रामनवमी के अवसर पर अपने पति श्रीराम नेने के साथ वो वाराणसी पहुंचीं, जहां उन्होंने शहर की धार्मिक परंपराओं और खूबसूरती का आनंद लिया. बनारस के घाट, गंगा की शांति और यहां का माहौल उन्हें बहुत पसंद आया, जिसकी झलक उनकी तस्वीरों में देखने को मिल रही है.

नमो घाट पर कुल्हड़ चाय पीते दिखीं माधुरी दीक्षित

गुरुवार को वाराणसी में माधुरी दीक्षित गंगा किनारे पहुंचीं. नमो घाट पर उन्होंने अलकनंदा क्रूज की सवारी की और गंगा किनारे नजारों को देखा. इसके बाद माधुरी और श्रीराम गंगा आरती में शामिल हुए, जहां भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला. इसके बाद उन्होंने दीपदान भी किया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में हिस्सा लिया. इस बीच उनका सादा अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कुल्हड़ में चाय पीते और हाथों में दिया लिए नजर आए. इसके साथ ही उन्होंने बनारसी खाने का भी स्वाद लिया, जिससे उनका ये दिन यादगार बन गया. बताया जा रहा है कि वो एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के सिलसिले में यहां आई हैं.

 
 
 
 
 
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काशी विश्वनाथ पहुंचीं माधुरी 

इसके बाद माधुरी दीक्षित सुबह मंगला आरती में शामिल हुईं और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की. इसके अलावा वो पहले माधुरी और श्रीराम गोरखपुर के साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं. होटल में ठहरने के दौरान उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की और अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत भी की. बता दें, माधुरी दीक्षित जल्द ही अपनी नेटफ्लिक्स फिल्म 'मां बहन' में तृप्ति डिमरी के साथ नजर आने वाली है, जो 2026 में ही स्ट्रीम होने वाली है.

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Published at : 27 Mar 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Shriram Nene
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