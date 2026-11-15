12वीं के एग्जाम की वजह से रुकी थी माधुरी की पहली फिल्म की शूटिंग, अशोक सराफ ने सुनाया किस्सा

एक्टर अशोक सराफ ने फिल्म इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित के शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्म 'अबोध' में साथ काम किया था, तब माधुरी दीक्षित सिर्फ 16 साल की थीं और अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं.

अशोक सराफ ने क्विज शो 'कोण होणार करोडपती' में माधुरी के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात की. वे वहां अपनी फिल्म 'आदि अनंत' के प्रचार के लिए संकर्षण करहाडे के साथ पहुंचे थे. अपने पहले साथ काम करने के एक्सपीरियंस को याद करते हुए अशोक सराफ ने बताया कि उनकी मुलाकात माधुरी से कई साल पहले 'अबोध' के सेट पर हुई थी, जो उनकी पहली फिल्म थी.

बोर्ड एग्जाम के लिए टली शूटिंग

बातचीत के दौरान माधुरी ने भी अपनी पढ़ाई और पहली फिल्म के बीच तालमेल बैठाने की यादें शेयर की. उन्होंने बताया कि उस समय वह 12वीं कक्षा में थीं और उन्हें अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करनी थी. माधुरी ने बताया था , 'उस समय मेरी 12वीं की परीक्षाएं थीं, इसलिए हमारी शूटिंग को मई तक के लिए टाल दिया गया था.'

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अशोक सराफ उन्हें 'मैडम' कहकर बुला रहे थे, जिस पर माधुरी ने उनसे कहा कि इतना सामान दिखाने की जरूरत नहीं है और वे उन्हें उनके नाम से बुलाएं. उन्होंने कहा, 'आप मुझे 'मैडम' क्यों कह रहे हैं? मुझे माधुरी कहिए.' अशोक सराफ ने बताया कि वह उन्हें 'मैडम' इसलिए कह रहे थे क्योंकि वह होस्ट की कुर्सी पर बैठी थीं.

अशोक सराफ ने कहा कि अगर वे बाहर कहीं मिलते तो वह उनसे और भी सहज होकर बात करते. माधुरी ने बताया कि 'अबोध' के बाद, उनकी अशोक सराफ से अगली मुलाकात फिल्म 'कोयला' के समय हुई थी. 1984 में रिलीज हुई फिल्म 'अबोध' से माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में कदम रखा था. बाद में 1997 में आई फिल्म 'कोयला' के दौरान उनकी फिर से अशोक सराफ से मुलाकात हुई. 'कोयला' में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे.