रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों हर तरफ छाई हुई है. 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में रणबीर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. तीनों सितारों की अदाकारी को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है.

'रामायण' के एक सीन में साई पल्लवी यानी माता सीता को योद्धा के रूप में दिखाया गया है. हालांकि, उनका ये अंदाज कुछ दर्शकों को खास पसंद नहीं आया. साई के योद्धा अवतार और एक्शन सीन को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है. अब फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उन्होंने सीता को इस रूप में दिखाने का फैसला क्यों किया.

सीता के योद्धा रूप पर क्या बोले नितेश तिवारी?

'दंगल' के निर्देशक नितेश तिवारी ने 'द फेडरल' को दिए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में सीता का किरदार 'रामायण' के अलग-अलग वर्जन से प्रेरित है. उन्होंने संस्कृत में लिखी 'अद्भुत रामायण' और 15वीं सदी की ओडिया भाषा की 'बिलंका रामायण' का जिक्र किया. नितेश ने बताया कि इन कहानियों में सीता को सिर्फ सहनशीलता की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा और शक्ति के रूप में भी दिखाया गया है.

नितेश तिवारी ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'इन कहानियों में सीता की एक अलग छवि देखने को मिलती है. वो सिर्फ सब कुछ सहने वाली महिला नहीं, बल्कि एक सक्रिय योद्धा और ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप हैं.'

नितेश तिवारी ने आगे बताया कि रामायण के इन वर्जन में एक ऐसा प्रसंग भी है, जहां सीता महाकाली का उग्र रूप धारण करती हैं और एक शक्तिशाली राक्षस का वध करती हैं. उन्होंने कहा, 'इन वर्जन में जब राम असहाय हो जाते हैं, तब सीता महाकाली का उग्र रूप धारण करती हैं और हजार सिरों वाले राक्षस राजा सहस्र रावण का वध करती हैं.'

दीपिका चिखलिया ने भी दी थी अपनी राय

इससे पहले टीवी के मशहूर शो 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने भी फिल्म में साई पल्लवी के इस रूप पर अपनी राय रखी थी. 'द फ्री प्रेस जर्नल' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में सीता को इस तरह युद्ध करते हुए नहीं पढ़ा है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा था कि देश में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन मौजूद हैं.

दीपिका ने कहा, 'मुझे सच में नहीं पता. वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण, जो हमारी रामायण का मुख्य आधार रही हैं, उनमें मुझे ऐसे किसी दृश्य के बारे में याद नहीं है. लेकिन हमारे देश में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन हैं. हर कहानी और हर रामायण दूसरी से थोड़ी अलग है. हो सकता है कि मेकर्स ने किसी ऐसे वर्जन से ये प्रसंग लिया हो, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है.'

बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही 'रामायण'

फिल्म की कमाई की बात करें तो 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 72.90 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म का भारत में 10 दिनों का कुल कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है.