ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में साई पल्लवी को योद्धा के रूप में क्यों दिखाया गया? नितेश तिवारी ने बताई वजह

'रामायण' में साई पल्लवी को योद्धा के रूप में क्यों दिखाया गया? नितेश तिवारी ने बताई वजह

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में साई पल्लवी के योद्धा अवतार को लेकर खूब चर्चा हो रही है. अब निर्देशक नितेश तिवारी ने बताया है कि सीता को इस रूप में दिखाने के पीछे क्या वजह है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों हर तरफ छाई हुई है. 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में रणबीर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. तीनों सितारों की अदाकारी को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है.

'रामायण' के एक सीन में साई पल्लवी यानी माता सीता को योद्धा के रूप में दिखाया गया है. हालांकि, उनका ये अंदाज कुछ दर्शकों को खास पसंद नहीं आया. साई के योद्धा अवतार और एक्शन सीन को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है. अब फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उन्होंने सीता को इस रूप में दिखाने का फैसला क्यों किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत
सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत
बॉलीवुड
'प्लीज मेरी मदद कीजिए...' शरद कपूर का छलका दर्द, सलमान-शाहरुख और अक्षय से मांगा काम
शरद कपूर का छलका दर्द, सलमान-शाहरुख और अक्षय से मांगा काम
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड के दो बड़े सितारों की सुरक्षा बढ़ाई गई, Y+ सिक्योरिटी मिली
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड के दो बड़े सितारों की सुरक्षा बढ़ाई गई, Y+ सिक्योरिटी मिली

सीता के योद्धा रूप पर क्या बोले नितेश तिवारी?

'दंगल' के निर्देशक नितेश तिवारी ने 'द फेडरल' को दिए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में सीता का किरदार 'रामायण' के अलग-अलग वर्जन से प्रेरित है. उन्होंने संस्कृत में लिखी 'अद्भुत रामायण' और 15वीं सदी की ओडिया भाषा की 'बिलंका रामायण' का जिक्र किया. नितेश ने बताया कि इन कहानियों में सीता को सिर्फ सहनशीलता की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा और शक्ति के रूप में भी दिखाया गया है.

नितेश तिवारी ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'इन कहानियों में सीता की एक अलग छवि देखने को मिलती है. वो सिर्फ सब कुछ सहने वाली महिला नहीं, बल्कि एक सक्रिय योद्धा और ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप हैं.'

नितेश तिवारी ने आगे बताया कि रामायण के इन वर्जन में एक ऐसा प्रसंग भी है, जहां सीता महाकाली का उग्र रूप धारण करती हैं और एक शक्तिशाली राक्षस का वध करती हैं. उन्होंने कहा, 'इन वर्जन में जब राम असहाय हो जाते हैं, तब सीता महाकाली का उग्र रूप धारण करती हैं और हजार सिरों वाले राक्षस राजा सहस्र रावण का वध करती हैं.'

दीपिका चिखलिया ने भी दी थी अपनी राय

इससे पहले टीवी के मशहूर शो 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने भी फिल्म में साई पल्लवी के इस रूप पर अपनी राय रखी थी. 'द फ्री प्रेस जर्नल' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में सीता को इस तरह युद्ध करते हुए नहीं पढ़ा है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा था कि देश में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन मौजूद हैं.

दीपिका ने कहा, 'मुझे सच में नहीं पता. वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण, जो हमारी रामायण का मुख्य आधार रही हैं, उनमें मुझे ऐसे किसी दृश्य के बारे में याद नहीं है. लेकिन हमारे देश में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन हैं. हर कहानी और हर रामायण दूसरी से थोड़ी अलग है. हो सकता है कि मेकर्स ने किसी ऐसे वर्जन से ये प्रसंग लिया हो, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है.'

बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही 'रामायण'

फिल्म की कमाई की बात करें तो 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 72.90 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म का भारत में 10 दिनों का कुल कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत
सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत
बॉलीवुड
'प्लीज मेरी मदद कीजिए...' शरद कपूर का छलका दर्द, सलमान-शाहरुख और अक्षय से मांगा काम
शरद कपूर का छलका दर्द, सलमान-शाहरुख और अक्षय से मांगा काम
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड के दो बड़े सितारों की सुरक्षा बढ़ाई गई, Y+ सिक्योरिटी मिली
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड के दो बड़े सितारों की सुरक्षा बढ़ाई गई, Y+ सिक्योरिटी मिली
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
एग्रीकल्चर
Ginger MSP: प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget