बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर इन दिनों अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. वो पिछले काफी समय से काम की तलाश में हैं. अब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हेमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शरद कपूर अपनी परेशानी बताते हुए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद मांगते नजर आ रहे हैं.

शरद कपूर का नया वीडियो आया सामने

हेमा चौधरी ने भी इंडस्ट्री के लोगों से शरद कपूर की मदद करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि अभिनेता की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं. हेमा ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अपील करते हुए कहा कि देर होने से पहले शरद को काम दिया जाए. उन्होंने लोगों से आगे आकर अभिनेता को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद करने की गुजारिश की.

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शरद कपूर ने मांगी मदद

शरद कपूर ने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और कुनिका सदानंद जैसे सितारों से भी मदद मांगी है. उन्होंने कहा, 'कृपया मेरी मदद करें. मुझे काम की जरूरत है. मैं अपने सभी सीनियर एक्टर्स और अपने सभी बॉस से अपील करता हूं कि प्लीज मेरी मदद कीजिए. मैं अपने सभी एक्टर्स का बहुत बड़ा फैन हूं और उन्हें हमेशा हीरो की नजर से देखता हूं.'

शरद कपूर ने बताई अपनी परेशानी

वीडियो में शरद कपूर बताते हैं कि जब कोई उन्हें दोषी ठहराता है, तो उन्हें काफी दुख होता है. इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे. उनका किसी से मिलने या काम करने का मन नहीं करता था. हालांकि, अब उन्होंने दोबारा काम शुरू करने का फैसला किया है. अभिनेता ने बताया कि उन्हें आर्थिक संकट से उबरने के लिए भी मदद की जरूरत है. वो चाहते हैं कि उन्हें काम मिले, ताकि वो अपने करियर में वापसी कर सकें.

हेमा चौधरी ने भी की मदद की अपील

वीडियो में हेमा चौधरी ने बताया कि शरद कपूर पिछले कुछ समय से मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभिनेता पिछले दो-तीन साल से पूरी तरह बिस्तर पर हैं और उन्हें इलाज-दवाइयों की जरूरत है. कई बार वो दो-दो दिन तक खाना भी नहीं खाते. हेमा ने बताया कि हाल ही में शरद उनके संपर्क में आए हैं और वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस समय वो खुद को शरद का परिवार मानती हैं और नहीं चाहतीं कि उनके साथ कोई अनहोनी हो.