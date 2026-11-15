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सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ की गई मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को मुंबई की कोर्ट से राहत मिल गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 11:38 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को मुंबई की कोर्ट से राहत मिल गई है. बांद्रा पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर मुंबई कोर्ट में पेश किया था और तीन दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया.

दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर 13 नवंबर 2026 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीरें शेयर की हैं.

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इस मामले में पुलिस ने शनिवार, 14 नवंबर को आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके से सुबह करीब 10:11 बजे गिरफ्तार किया था. हालांकि, आरोपी को मुंबई लाने से पहले दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया और न ही ट्रांजिट रिमांड ली गई.

आरोपी को बांद्रा कोर्ट में पेश किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से सीधे मुंबई ले आई, जबकि कानून के मुताबिक उसे पहले दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था. जांच एजेंसी की ओर से रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण भी नहीं दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया.


सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत



सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

पुलिस ने मांगी थी तीन दिन की कस्टडी

सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी. पुलिस का कहना था कि जांच में उस माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना जरूरी है, जिसके जरिए एक्ट्रेस की कथित अश्लील मॉर्फ तस्वीरें तैयार की गई थीं. इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच करनी है.

वहीं, आरोपी की ओर से पेश वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया. वकीलों ने दलील दी कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही गिरफ्तारी की वजह बताई गई. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी को गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली से मुंबई लाया गया.

बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि आरोपी को दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना जरूरी था, लेकिन पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया. वकीलों ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है. आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया.

BNSS की धारा 35 का पालन नहीं करने पर कोर्ट की टिप्पणी

गिरफ्तारी से जुड़े नोटिस और प्रक्रिया पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है. इसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता के कारणों को दर्ज करना भी शामिल है.

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच अधिकारी ने इन कानूनी नियमों का संतोषजनक तरीके से पालन किया है. सिर्फ आगे की जांच की जरूरत बताकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब गिरफ्तारी की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया हो.

इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही पुलिस को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया.

 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Nov 2026 11:38 AM (IST)
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