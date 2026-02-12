‘शरारत’ गाने की लॉन्च को याद कर इमोशनल हुईं क्रिस्टल, बोलीं - 'इसलिए रणवीर सुपरस्टार है'

क्रिस्टल डिसूजा के लिए सुपरस्टार होना सिर्फ हिट फिल्में देने या लाइमलाइट में रहने का नाम नहीं है. उनके हिसाब से असली सुपरस्टार वो होता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दे. हाल ही में एक इंटरव्यू में ‘शरारत’ गाने के लॉन्च के दौरान रणवीर सिंह के साथ बिताए एक खास पल को याद करते हुए क्रिस्टल ने बताया कि आखिर वो क्यों मानती हैं कि रणवीर सच में सुपरस्टार कहलाने के लायक हैं.

अनप्लान्ड मोमेंट बना यादगार

क्रिस्टल ने बताया कि गाने के लॉन्च के दौरान उनका स्टेज पर जाने का कोई प्लान नहीं था. जैस्मिन सैंडलास और मधुबंती बागची ने जब ‘शरारत’ गाना लॉन्च किया तो माहौल एकदम जोश से भर गया था. भीड़ पहली बार गाना सुन रही थी फिर भी सब झूम रहे थे. तभी रणवीर ने अचानक कहा, 'क्रिस्टल ये तुम्हारा गाना है हमें स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना चाहिए.' क्रिस्टल थोड़ी घबरा गईं क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और उन्हें लगा कि वो डांस कैसे करेंगी.

रणवीर की एनर्जी ने बदला पूरा सीन

जैस्मिन और मधुबंती पहले ही स्टेज का माहौल खास बना चुकी थीं. तभी रणवीर ने उस पल को पकड़ा और क्रिस्टल को आगे आने के लिए मोटिवेट किया. क्रिस्टल कहती हैं कि रणवीर की एनर्जी ऐसी है कि सामने वाला खुद ही उस वाइब में आ जाता है. उन्होंने पहले सिंगर्स को पूरा टाइम दिया फिर कहा कि अब एक बार फिर करते हैं लेकिन इस बार क्रिस्टल के साथ क्योंकि ये उनका भी गाना है.

True,the way he is hyping krystle🤌🏻

Ranveer Singh knows how to hype everyone .... He is too good @RanveerOfficial ⭐ https://t.co/4ip1ScEzp7 pic.twitter.com/iwsoCyTZHN — chhavi💫 (@abeyarrrrrr) December 12, 2025

रणवीर नें दिया यादगार पल

क्रिस्टल के लिए सबसे खास बात ये थी कि रणवीर उन्हें स्टेज पर लेकर आए और सेंटर में खड़ा किया. उन्होंने सिर्फ साथ परफॉर्म नहीं किया बल्कि क्रिस्टल को उनका मोमेंट भी दिलाया था. यहां तक कि उन्होंने कहा कि वो उनके स्टेप्स कॉपी करेंगे. क्रिस्टल को लगा कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग कम मिलते हैं जो सच में दूसरे के पल को सेलिब्रेट करते हैं.

बॉक्स ऑफिस किंग और दिल से सुपरस्टार

क्रिस्टल मानती हैं कि रणवीर की असली ताकत यही है की वो दूसरों को चमकने देते है. शायद यही वजह है कि वो आज जहां हैं वहां पहुंच पाये हैं. फिल्मों की बात करें तो रणवीर ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए हैं. अब ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ वो एक नए लेवल पर पहुंच चुके हैं. फैंस में जबरदस्त क्रेज है और अगर यही रफ्तार रही तो रणवीर भारतीय सिनेमा की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां बहुत कम स्टार्स पहुंचे हैं.