गुलशन देवैया और कल्कि कोचलिन एक दशक बाद फिर दिखाएंगे अपना कमाल, नई सीरीज में मचाएंगे धमाल

गुलशन देवैया और कल्कि कोचलिन एक बार फिर स्क्रीन पर साथ आने वाले हैं. ये खबर उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. दोनों कलाकार अपनी बेबाक और अलग तरह की फिल्मों के चुनाव के लिए जाने जाते हैं. सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी उनकी दोस्ती सालों पुरानी है और यही उनकी काम करने की केमिस्ट्री को और खास बनाती है.

पिछली यादगार फिल्में और केमिस्ट्री

इससे पहले दोनों ने कई यादगार और अलग तरह की फिल्मों में साथ काम किया है जैसे ‘थट गर्ल इन द येलो बूट्स’, ‘शैतान’ और ‘अ डेथ इन द गंज’. उनकी पिछली फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री और एक्टिंग की गहराई को काफी सराहा गया था. ऐसे में उनका फिर से साथ आना लोगों के लिए और भी रोमांचक और दिलचस्प माना जा रहा है.

नया प्रोजेक्ट और अफवाहें

इंडस्ट्री में चर्चा है कि गुलशन और कल्कि एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं जो एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज हो सकती है. हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन सूत्रों के अनुसार इसकी शूटिंग इस महीने मुंबई में शुरू हो सकती है. फैंस इस नए प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही उत्साहित हैं.

दोस्ती और पेशेवर तालमेल

एक प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्र ने बताया है की 'गुलशन और कल्कि सालों से अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक-दूसरे के काम की तारीफ करते रहे हैं. वे तभी साथ काम करते हैं जब कहानी उन्हें सच में प्रेरित और उत्साहित करे. ये प्रोजेक्ट एक अलग जॉनर का है जिसमें दोनों ने पहले कभी काम नहीं किया है. अभी शुरुआती दौर है और मेकर्स सब कुछ गोपनीय रखना चाहते हैं लेकिन फरवरी के अंत से शूटिंग शुरू करने की योजना है.'

चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में अपनी पहचान

गुलशन और कल्कि आज भी फिल्मों, ओटीटी और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में अलग और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं चुनकर अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं. उनके फैंस इस नए प्रोजेक्ट और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.