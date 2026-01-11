स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंधीं नुपुर सेनन, क्रिश्चियन वेडिंग की पिक्स वायरल, ऐसा था कृति सेनन का लुक
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंधन गई हैं. उन्होंने स्टेबिन बेन संग क्रिश्चियन वेडिंग की है. इस वेडिंग की पिक्स और वीडियोज वायरल हैं.
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी रचाई है. उनकी शादी उदयपुर में हुई. नुपुर और स्टेबिन ने क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी रचाई. उनकी इस व्हाइट वेडिंग की तस्वीरें वायरल हैं.
कृति सेनन की बहन की शादी
उनकी शादी की इनसाइड वीडियोज सामने आ गई हैं. नुपुर व्हाइट वेडिंग गाउन में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. वहीं स्टेबिन बेन ने व्हाइट टक्सिडो पहनी. साथ ही ब्लैक सन ग्लासेस लगाए. दोनों ने थ्री टियर केक काटा और फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया. वहीं कृति सेनन ब्राइड्समेड बनी. वो ग्रीन कलर के आउटफिट में नजर आईं. कृति ने वन शोल्डर ड्रेस पहनी थी. साथ में मैसी बन बनाया था. वहीं कृति की मां ने व्हाइट साड़ी वियर की और पिता ने व्हाइट टक्सिडो पहना.
नुपुर और स्टेबिन की शादी में बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए. एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी इस शादी का हिस्सा बनीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं. दोनों ने साथ में पोज दिए.
शादी के फंक्शन 9 जनवरी से शुरू हो गए थे. हल्दी, मेहंदी और संगीत के वीडियोज और फोटोज खूब वायरल हुए. कृति सेनन ने अपनी बहन की शादी में जमकर ठुमके लगाए. डांस और लुक के वीडियोज वायरल हैं.
नुपुर ने किया था म्यूजिक वीडियो
बता दें कि नुपुर सेनन ने फिल्मों से दूरी बनाई है. हालांकि, वो अक्षय कुमार के साथ फिलहाल गाने में नजर आई थी. बी प्राक की आवाज में ये गाना खूब हिट हुआ था. वहीं नुपुर को भी फैंस पसंद किया था. इसके अलावा नुपुर बिजनेस भी करती हैं. वहीं स्टेबिन सिंगर हैं. थोड़ा थोड़ा प्यार, रुला के गया इश्क, मेरा महबूब, तू आशिकी है मेरी जैसे गाने फेमस हुए.
