शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्शन में डेब्यू किया. इस सीरीज को फैंस ने काफी पसंद किया. गौतमी कपूर और बॉबी देओल ने इस सीरीज में अहम रोल निभाया. अब गौतमी ने आर्यन खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया है. उन्होंने ये भी बताया कि सीरीज शूट करते वक्त बॉबी देओल इरिटेट हो गए थे.

गौतमी ने की आर्यन खान की तारीफ

गौतमी ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कहा, 'शो रीडिंग के टाइम पर पहली बार में आर्यन खान से मिली. मैं इंतजार कर रही थी कि वो क्या करते हैं. एक कमरे में हम 25 एक्टर थे. वो आए और स्क्रिप्ट पढ़ने लगे. उन्हें हर एक कैरेक्टर को लेकर बहुत क्लियरिटी थी. छोटा, बड़ा कैसा भी रोल हो कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा मुंह खुला था कि कैसे 24-25 साल का लड़का इतनी मैच्योरिटी और क्लियरिटी से अपने प्रोजेक्ट को लिख सकता है और उसे डारेक्ट करने जा रहा है.'

गौतमी ने कहा कि कई लोग विश्वास नहीं करते हैं कि आर्यन ने अकेले इसे डायरेक्ट किया है. गौतमी ने कहा, 'बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आर्यन ने खुद इसे लिखा है या किसी और ने उनकी मदद की. हमने 20 घंटे उसके लिए शूट किया. वो जिस तरह से डायरेक्ट करते हैं उसके लिए हैट्स ऑफ. शो में हर चीज आर्यन ने की है. कई स्टंट वो खुद करके एक्टर्स को दिखाते थे.'

बॉबी देओल हो जाते थे इरिटेट

इसके अलावा गौतमी ने बॉबी देओल के साथ काम के एक्सपीरियंस को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'वो शांत और कम बोलने वाले इंसान हैं. हमने साथ में कई सीन किए. लेकिन उन्होंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि मैं लॉर्ड बॉबी देओल हूं. ऐसा कुछ नहीं था. वो बहुत नॉर्मल थे. वो कई बार इरिटेट हो जाते थे. आर्यन परफेक्शन के मामले में बहुत पक्के हैं. तो कभी भी 1-2 टेक नहीं होते थे, हमेशा 10-15 टेक होते थे. हम सब ये करते थे. चाहे बॉबी देओल हो या मनोज बावा या कोई और.'