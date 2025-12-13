कपिल शर्मा की 2015 की हिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सेकेंड पार्ट 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को रिलीज हो चुका है. इस कॉमेडी फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल में हैं और उनके साथ आयशा खान और त्रिधा चौधरी जैसी एक्ट्रेस भी अहम भूमिकाओं में हैं.

हालांकि, फिल्म की रिलीज की तारीख ऐसी थी कि इसका सामना 'धुरंधर' से हो गया और अच्छे रिव्यूज मिलने के बावजूद यहीं पूरा खेल बिगड़ गया. फिल्म ने ओपनिंग डे पर कुछ खास कमाई नहीं की. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म की अब तक की कमाई.

'किस किसको प्यार करूं 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कपिल शर्मा की फिल्म ने ओपनिंग डे पर सैक्निल्क के मुताबिक सिर्फ 1.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं आज यानी दूसरे दिन 7:10 बजे तक 1.64 करोड़ कमाते हुए इसने टोटल 3.49 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

बता दें कि कपिल शर्मा की फिल्म से जुड़ा आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'किस किसको प्यार करूं 2' ने 'ज्विगाटो' को दी मात

फिल्म ने कपिल शर्मा की फिल्म 'ज्विगाटो' के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है. साल 2023 में आई इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक सिर्फ 1.83 करोड़ रुपये कमाए थे जबकि फिल्म का बजट 10 करोड़ था.

अब ये देखना होगा कि ये फिल्म कपिल शर्मा की दूसरी फिल्म 'फिरंगी' का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर पाती है या नहीं. इस फिल्म ने 10.21 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

'किस किसको प्यार करूं 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मनीकंट्रोल के मुताबिक फिल्म को करीब 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और इसने ओपनिंग डे पर 2.20 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

'किस किसको प्यार करूं 2' के बारे में

फिल्म में लीड एक्टर कपिल शर्मा हैं. उनके अलावा, मनजोत सिंह और विपिन शर्मा ने कॉमेडी का डोज बढ़ाया है. आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी को डायरेक्टर अनुकल्प गोस्वामी ने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में रखा है.