हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAkhanda 2 Box Office Day 2: 'अखंडा 2' को नहीं मिला हिंदी दर्शकों का सपोर्ट, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही

Akhanda 2 Box Office Collection Day 2: नंदमुरि बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' ने 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी खूब कमाई जारी रखी है. यहां जानिए फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 13 Dec 2025 07:09 PM (IST)
तेलुगु स्टार नंदमुरि बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' को 12 दिसंबर को रिलीज किया गया है. फिल्म का हिंदी बेल्ट में कुछ खास बज नहीं बना और 'धुरंधर' के सामने हिंदी पट्टी के दर्शकों ने इसे नकार दिया. इसके बावजूद फिल्म की कमाई ताबड़तोड़ हो रही है.

फिल्म को रिलीज हुए आज 2 दिन हो चुके हैं और ये 50 करोड़ का आंकड़ा टच करती हुई दिख रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पेड प्रिव्यू से यानी रिलीज के एक दिन पहले ही 8 करोड़ रुपये की कमाई सिर्फ तेलुगु वर्जन से कर ली. ओपनिंग डे पर फिल्म का कलेक्शन 22.5 करोड़ रहा. हालांकि, इस कलेक्शन में हिंदी से हुई कमाई सिर्फ 10 लाख ही रही. बाकी की भाषाओं में भी में फिल्म लाखों में सिमट गई. लेकिन तेलुगु से हुई 21.95 करोड़ रुपये बटोर लिए.

अब आज दूसरे दिन 7:05 बजे तक फिल्म ने 11.47 करोड़ कमाते हुए टोटल 41.97 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अखंडा 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये है. सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक इसने ओपनिंग डे पर 43.80 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. यानी आज की घरेलू कमाई जोड़कर फिल्म अब तक 50 करोड़ के ऊपर कमा चुकी है.

 
 
 
 
 
'अखंडा 2' के बारे में

नंदमुरि बालकृष्ण की ये फिल्म इस साल उनकी दूसरी फिल्म है. इसके पहले 'डाकू महाराज' ने इसी साल 90.93 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म को बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा भी हैं. उनके अलावा संयुक्ता मेनन भी अहम भूमिका में हैं. 

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 13 Dec 2025 06:06 PM (IST)
Box Office Nandamuri Balakrishna Akhanda 2 Box Office Collection
