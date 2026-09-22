बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन सोमवार को गुजरात पहुंचे. यहां एक समारोह में उन्हें फिल्म 'चंदू चैंपियन' में मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. अवॉर्ड समारोह से पहले कार्तिक आर्यन ने केवड़िया पहुंचकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया.

केवडिया से कार्तिक ने शेयर की तस्वीरें

सोमवार को अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर गुजरात के केवडिया से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. तस्वीरों में अभिनेता 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास खड़े नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में उनके थेपला और अन्य स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए भी दिखाया गया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, जीवन से भी बड़ी विरासत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है. उन्होंने यह भी लिखा, थेपला स्वादिष्ट था. उनके प्रशंसकों ने उनकी इस उपलब्धि पर उनकी सराहना की. इसी बीच एक यूजर ने लिखा, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बहुत खुशी है.

एक अन्य यूजर ने लिखा, शहर में सत्तू वापस आ गया है. एक तीसरे यूजर ने लिखा, जब आप खुश होते हैं तो मैं भी खुश होता हूं, बात इतनी ही सरल है.

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'चंदू चैंपियन' के लिए मिलेगा सम्मान

इस बीच, अभिनेता को खेल पर आधारित बायोपिक 'चंदू चैंपियन' में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाई है.

कार्तिक ने मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार साझा किया, जिन्हें 'ब्रह्मयुगम' में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जाएगा.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जानकारी

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा प्रस्तुत 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 18 जुलाई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें 2024 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को सम्मानित किया गया.

फीचर फिल्म श्रेणी में 400 प्रविष्टियां, गैर-फीचर फिल्मों में 161, पुस्तकों में 38 और समीक्षकों की 24 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं. राजनीतिक एक्शन-थ्रिलर 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और डिस्टोपियन साइंस-फिक्शन 'कल्कि 2898 ईस्वी' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया में किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पुरस्कार प्रदान करेंगी. दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह संस्करण दिल्ली से बाहर एक महत्वपूर्ण कदम है.

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