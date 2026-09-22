गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद

'सरकार को भी आगे आना चाहिए...', बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर बोले सोनू सूद

बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं. ऐसे में सोनू सूद मदद के लिए आगे आए हैं और उन्होंने सरकार से भी मदद की अपील की है. वो बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं. कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के हालात पर खुलकर बात की और राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही. साथ ही, उन्होंने सरकार से भी बिहार के लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए आगे आने की अपील की है.

बिहार बाढ़ पर क्या बोले सोनू सूद?
ANI से बात करते हुए सोनू सूद ने बिहार के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा, 'बाढ़ के कारण बिहार बहुत मुश्किल समय में है. मैं पहले भी देशभर से बिहार में राहत सामग्री पहुंचा चुका हूं. हम कल सुबह से इन्हें बांटने का काम शुरू करेंगे. एक्टर ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस मुश्किल वक्त में लोगों को सिर्फ तत्काल मदद ही नहीं, बल्कि आगे भी लंबे समय तक सहयोग की जरूरत होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
बॉलीवुड
जब काजोल की मां ने धर्मेंद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक
तनुजा: धर्मेंद्र को जड़ा था तमाचा, पति से अलग होने के बाद भी नहीं लिया तलाक
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने मंडे को भी छापे करोड़ों, 'मिर्जापुर द मूवी' का जलवा कायम, 'दायरा'-'वाइब' का हाल बेहाल
मंडे को बॉक्स ऑफिस पर किसका चला जादू? 'हनुमान अंश' ने मारी बाजी, 'दायरा'-'वाइब' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
पंजाबी फिल्मों का हीरो बना बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, कहानी प्रेम चोपड़ा की
कहानी प्रेम चोपड़ा की, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, बन गए सबसे खूंखार विलेन

'गरीबों का घर जब डूबता है...'
सोनू सूद ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को लेकर गरीब परिवारों की मुश्किलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'गरीबों का घर जब डूबता है तो उसे बाहर निकलने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं. मुझे लगता है कि सरकार को भी बिहार के लोगों की जिंदगी ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.' इससे पहले भी सोनू सूद असम और नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुके हैं.

अक्षरा सिंह भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आईं आगे
सोनू सूद के अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी हाल ही में बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को करीब से जाना. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से राहत अभियान से जुड़ने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:- 'हनुमान अंश' ने मंडे को भी छापे करोड़ों, 'मिर्जापुर द मूवी' का जलवा कायम, 'दायरा'-'वाइब' का हाल बेहाल

अक्षरा सिंह ने 'हेल्पिंग हैंड ऑफ लक्ष्य फैमिली' के साथ मिलकर उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जुटाने और राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की. उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री और देश के लोगों से भी इस मुश्किल समय में बिहार के लोगों के साथ खड़े होने की बात कही.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ꧁𒆜🆂🅷🅸🆅🆄𒆜꧂ (@shivani_sharma_971)

नीतू चंद्रा ने भी लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा श्रीवास्तव भी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचीं. उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लोगों की परेशानियों को करीब से समझने की कोशिश की. नीतू ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों से सिर्फ सहानुभूति जताने के बजाय इस मुहिम का हिस्सा बनने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की.

ये भी पढ़ें:- कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Sonu Sood BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
बॉलीवुड
जब काजोल की मां ने धर्मेंद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक
तनुजा: धर्मेंद्र को जड़ा था तमाचा, पति से अलग होने के बाद भी नहीं लिया तलाक
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने मंडे को भी छापे करोड़ों, 'मिर्जापुर द मूवी' का जलवा कायम, 'दायरा'-'वाइब' का हाल बेहाल
मंडे को बॉक्स ऑफिस पर किसका चला जादू? 'हनुमान अंश' ने मारी बाजी, 'दायरा'-'वाइब' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
पंजाबी फिल्मों का हीरो बना बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलेन, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, कहानी प्रेम चोपड़ा की
कहानी प्रेम चोपड़ा की, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, बन गए सबसे खूंखार विलेन
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की बात पर भड़के पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी, कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की बात पर भड़के पूर्व अमेरिकी सैनिक रुचिर बख्शी, कहा- 'सोचा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
इंडिया
तेलंगाना: अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
तेलंगाना: अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
ट्रेंडिंग
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget