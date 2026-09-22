बिहार में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं. कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के हालात पर खुलकर बात की और राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही. साथ ही, उन्होंने सरकार से भी बिहार के लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए आगे आने की अपील की है.

बिहार बाढ़ पर क्या बोले सोनू सूद?

ANI से बात करते हुए सोनू सूद ने बिहार के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा, 'बाढ़ के कारण बिहार बहुत मुश्किल समय में है. मैं पहले भी देशभर से बिहार में राहत सामग्री पहुंचा चुका हूं. हम कल सुबह से इन्हें बांटने का काम शुरू करेंगे. एक्टर ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस मुश्किल वक्त में लोगों को सिर्फ तत्काल मदद ही नहीं, बल्कि आगे भी लंबे समय तक सहयोग की जरूरत होगी.

'गरीबों का घर जब डूबता है...'

सोनू सूद ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को लेकर गरीब परिवारों की मुश्किलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'गरीबों का घर जब डूबता है तो उसे बाहर निकलने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं. मुझे लगता है कि सरकार को भी बिहार के लोगों की जिंदगी ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.' इससे पहले भी सोनू सूद असम और नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुके हैं.

अक्षरा सिंह भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आईं आगे

सोनू सूद के अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी हाल ही में बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को करीब से जाना. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से राहत अभियान से जुड़ने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है.

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अक्षरा सिंह ने 'हेल्पिंग हैंड ऑफ लक्ष्य फैमिली' के साथ मिलकर उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जुटाने और राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की. उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री और देश के लोगों से भी इस मुश्किल समय में बिहार के लोगों के साथ खड़े होने की बात कही.

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नीतू चंद्रा ने भी लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा

एक्ट्रेस नीतू चंद्रा श्रीवास्तव भी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचीं. उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लोगों की परेशानियों को करीब से समझने की कोशिश की. नीतू ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों से सिर्फ सहानुभूति जताने के बजाय इस मुहिम का हिस्सा बनने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की.

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