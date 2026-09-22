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कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी

एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की मां सुजैन टर्कोट को लग्जरी लाइफ से ज्यादा गांव की सादगी पसंद है. वो शहर की सुख-सुविधाओं से दूर गांव में अपनी जिंदगी बिता रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की मां सुजैन टर्कोट अपनी बेटी से काफी अलग लाइफस्टाइल पसंद करती हैं. जहां कैटरीना मुंबई की चमक-दमक, स्टारडम और लग्जरी लाइफ का हिस्सा हैं, वहीं उनकी मां को गांव की सादगी और सुकून ज्यादा पसंद है. वो शहर की भीड़भाड़ और सुख-सुविधाओं से दूर गांव में रहना पसंद करती हैं. आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं.

गांव में रहती हैं कैटरीना कैफ की मां
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कैटरीना कैफ की मां सुजैन टर्कोट पिछले कई सालों से तमिलनाडु के मदुरै के एक छोटे से गांव में रह रही हैं. वो ऐसी जगह रहती हैं, जहां AC और नेटवर्क जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. यहां तक कि कई बार घंटों तक बिजली भी नहीं आती. इसके बावजूद सुजैन को गांव की सादगी और सुकून पसंद है और वो इन्हीं परिस्थितियों में अपनी जिंदगी जी रही हैं. 

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कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी

2008 में तमिलनाडु शिफ्ट हुई थीं सुजैन
मूल रूप से लंदन की रहने वाली सुजैन टर्कोट साल 2008 में तमिलनाडु शिफ्ट हो गई थीं. यहां उन्होंने 'रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया' नाम से एक एनजीओ शुरू किया. इसकी शुरुआत एक छोटे से नेटवर्क से हुई, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शाम को मुफ्त ट्यूशन सेंटर चलाए जाते थे. धीरे-धीरे उनका ये काम बढ़ता गया और शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई क्षेत्रों तक पहुंच गया. इसके अलावा, साल 2015 में सुजैन ने 'माउंटेन व्यू स्कूल' की शुरुआत की थी. शुरुआत में इस स्कूल में 30 से भी कम बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब यहां 300 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. 

कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी

बिना AC और बिजली के रहती हैं कैटरीना की मां
कैटरीना कैफ कई बार अपनी मां के इस समर्पण और समाज सेवा के बारे में बात कर चुकी हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'मेरी मां मदुरै में रहती हैं, जहां उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया है. वो वहां बच्चों को पढ़ाती हैं और इस काम से खुश हैं. वहां रहना आसान नहीं है. वहां बिजली की समस्या रहती है और कई घंटों तक बिजली नहीं मिलती. कई बार जब मैं अपनी मां से फेसटाइम पर बात करना चाहती हूं, तो बिजली या इंटरनेट न होने के कारण बात नहीं हो पाती. ऐसे में हम नॉर्मल कॉल पर बात करते हैं.'

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भीषण गर्मी में भी नहीं लेतीं AC का सहारा
कैटरीना ने एक बातचीत में अपनी मां की जिंदगी के बारे में बात करते हुए कहा था, 'वहां रहना आसान नहीं है. भीषण गर्मी के बावजूद वो AC का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं, क्योंकि वहां बिजली ही नहीं आती. मेरी मां वहां सिर्फ इसलिए रहती हैं क्योंकि उन्हें लोगों की मदद करना पसंद है. ये बहुत मुश्किल जिंदगी है और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं. मेरी मां वहां 15 साल से ज्यादा समय से रह रही हैं.' 

कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी

बचपन से ही मां से सीखा दूसरों की मदद करना
कैटरीना के लिए समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना कोई नई बात नहीं है. उनकी परवरिश पर भी उनकी मां के काम का गहरा असर रहा है. बचपन में कैटरीना ने ऐसे कई देशों में समय बिताया, जहां लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था. उन्होंने खुद बताया है कि उनका बचपन पूरी तरह लग्जरी और सुख-सुविधाओं से भरा नहीं था. ऐसे माहौल में पली-बढ़ी कैटरीना के लिए जरूरतमंदों की मदद करना और दूसरों के लिए कुछ करना हमेशा से अहम रहा है.

मां के काम में मदद करती हैं कैटरीना कैफ
फिल्मों में अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद कैटरीना अपनी मां के सामाजिक काम में उनका साथ देती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सुजैन के स्कूल और एनजीओ के लिए देती हैं. हालांकि, कैटरीना अपनी इस मदद को ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रखतीं.  

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8 बच्चों की मां हैं सुजैन टर्कोट
बता दें कि सुजैन टर्कोट पेशे से वकील और समाजसेवी हैं. वA आठ बच्चों की मां हैं. कैटरीना कैफ के पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के कारोबारी हैं. कैटरीना जब बहुत छोटी थीं, तभी उनके माता-पिता का तलाक हो गया था. इसके बाद सुजैन ने अकेले ही अपने आठों बच्चों की परवरिश की. कैटरीना की तीन बड़ी बहनें, तीन छोटी बहनें और एक बड़ा भाई है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 22 Sep 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
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