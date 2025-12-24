'पापा ने साथ नहीं दिया...', जब बहन करिश्मा कपूर के स्ट्रगल पर छलका था करीना कपूर का दर्द

कपूर सिस्टर्स यानी करीना कपूर और करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से हैं और इंडस्ट्री के सबसे आइकॉनिक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वहीं ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कपूर बहनों को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था. इसकी बड़ी वजह ये थी कि कपूर परिवार की महिलाओं को पारंपरिक रूप से फिल्म जगत में आने की इजाजत नहीं थी.

करीना कपूर ने एक बार डांस इंडिया डांस के सेट पर अपनी बहन करिश्मा के सफर के बारे में खुलकर बात की थी और बताया था कि कैसे करिश्मा कपूर परिवार की पहली महिला बनीं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा था. भावुक कर देने वाला यह पुराना वीडियो अब रेडिट पर फिर से वायरल हो रहा है.

करिश्मा कपूर के स्ट्रगल पर करीना कपूर का छलका था दर्द

रेडिट पर वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो में, करीना कपूर एक कंटेस्टेंट के साथ दिल छू लेने वाली बातचीत करती नजर आ रही हैं. इस बातचीत के दौरान, करीना ने याद किया कि करिश्मा ने पहली बार अभिनेत्री बनने की इच्छा कैसे जताई थी, जिसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि कई लोगों का मानना ​​था कि कपूर परिवार की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करतीं. हालांकि, उनकी मां बबीता अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़ी रहीं और उन्होंने कहा था, "किसने कहा मेरी बेटी बेटों से कम हैं."





करीना ने आगे बताया कि बबीता ने उनके पिता रणधीर कपूर को फोन किया था और उन्हें करिश्मा की हीरोइन बनने की इच्छा के बारे में बताया था. पहले तो रणधीर कपूर को हैरानी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने करिश्मा के फैसले का सपोर्ट किया और कहा कि कपूर परिवार की बेटी का फिल्मों में आना पहली बार होगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर करिश्मा ने यह रास्ता चुना है, तो उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ इसे अपनाना होगा.

View this post on Instagram A post shared by Karisma Kapoor (@therealkarismakapoor)

‘पापा ने साथ नहीं दिया’

अपनी बहन के इस एक्स्ट्रा ऑडिनरी और कठिन सफर के बारे में बात करते हुए करीना ने कहा, "बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं है कि करिश्मा ने काफी स्क्रीन टेस्ट भी किया, बहुत से लोगों ने रिजेक्ट भी किया, फिर पापा ने साथ भी नहीं दिया." उन्होंने आगे बताया कि जब रणधीर कपूर ने करिश्मा को पहली बार बड़े पर्दे पर देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. भावुक होकर उन्होंने करिश्मा को गले लगाया और कहा, "तुम मेरी बेटी नहीं, मेरे बेटे हो."

करीना ने करिश्मा को 'बॉलीवुड की एटरनल दिवा' कहा था और कहा था कि करिश्मा ने ही वह राह बनाई और दुनिया को दिखाया कि कपूर परिवार की बेटियां भी बड़े पर्दे पर चमक सकती हैं.