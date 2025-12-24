हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDe De Pyaar De 2 OTT Release: 'दे दे प्यार दे 2' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे अजय देवगन की ये फिल्म

De De Pyaar De 2 OTT Release: 'दे दे प्यार दे 2' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे अजय देवगन की ये फिल्म

De De Pyaar De 2 OTT Release Date: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंग की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इसकी कंफर्म डेट भी आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Dec 2025 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

 

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. वहीं जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में से देखने से चूक गए हैं उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल अब, यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. चलिए यहां जानते हैं रोमांस,कॉमेडी और फैमिली ड्रामा से भरपूर यह फिल्म कब और कहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी?

'दे दे प्यार दे 2' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'दे दे प्यार दे 2'  के प्रीक्वल में भी अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं सीक्वल में अजय और रकुल के अलावा आर माधवन ने भी अहम रोल प्ले किया है. इन सबके बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  'दे दे प्यार दे 2' की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स आ गई हैं. ये फिल् म जनवरी 2026 की शुरुआत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. खबरों के मुताबिक, 9 जनवरी को इसका डिजिटल प्रीमियर होगा. हालांकि, कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि फिल्म 2026 के पहले महीने के अंत में ओटीटी पर आ सकती है.

रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी. हालांकि, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

'दे दे प्यार दे 2' की कहानी और स्टार कास्ट
'दे दे प्यार दे 2'  की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. अजय देवगन ने आशीष के किरदार में कमबैक किया  है वहीं रकुल प्रीत सिंह की भी आयशा के किरदार में वापसी हुई है. सीक्वल में लीड कास्ट अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए श्योर हैं. फ्यूचर प्लानिंग करते समय, उन्हें आयशा के पेरेंट्स की वजह से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. यही इस फिल्म का प्लॉट है, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा, फिल्म में आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीज़ान ज़फरी और इशिता दत्ता ने भी अहम रोल प्ले किया है.

'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने वर्ल्डवाइड 111 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं भारत में फिल्म ने 74.21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म का अनुमानित बजट 150 करोड़ रुपये था.

 

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 09:24 AM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn R. Madhavan De De Pyaar De 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इस जिले में आठवीं तक के स्कूल बंद, 29 दिसबंर को खुलेंगे, ठंड और कोहरे के चलते फैसला
UP के इस जिले में आठवीं तक के स्कूल बंद, 29 दिसबंर को खुलेंगे, ठंड और कोहरे के चलते फैसला
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
क्रिकेट
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इस जिले में आठवीं तक के स्कूल बंद, 29 दिसबंर को खुलेंगे, ठंड और कोहरे के चलते फैसला
UP के इस जिले में आठवीं तक के स्कूल बंद, 29 दिसबंर को खुलेंगे, ठंड और कोहरे के चलते फैसला
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
क्रिकेट
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
पाकिस्तानी फैंस कर रहे थे उकसाने की कोशिश, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया जो हो रही चर्चा
टेलीविजन
हिंदू नहीं 'रामायण' फिल्म के 'लक्ष्मण' मानते हैं ये धर्म, इंजीनियरिंग एग्जाम में फेल होने के बाद लिया था ये बड़ा फैसला
हिंदू नहीं 'रामायण' फिल्म के 'लक्ष्मण' इस धर्म को करते हैं फॉलो, जानें कब लिया था ये फैसला
हेल्थ
2025 के दौरान इन बीमारियों ने जमकर मचाया आतंक, 2026 में इनसे बचने के लिए कैसे रहे तैयार?
2025 के दौरान इन बीमारियों ने जमकर मचाया आतंक, 2026 में इनसे बचने के लिए कैसे रहे तैयार?
ट्रेंडिंग
Video: रात को घर देर से पहुंचा बेटा, गेट खोलते ही पिता ने कूट कूटकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
रात को घर देर से पहुंचा बेटा, गेट खोलते ही पिता ने कूट कूटकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Bike Transport Train: क्या ट्रेन में बाइक या स्कूटर लेकर जा सकते हैं, जानें क्या हैं रेलवे नियम?
क्या ट्रेन में बाइक या स्कूटर लेकर जा सकते हैं, जानें क्या हैं रेलवे नियम?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget