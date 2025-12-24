De De Pyaar De 2 OTT Release: 'दे दे प्यार दे 2' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे अजय देवगन की ये फिल्म
De De Pyaar De 2 OTT Release Date: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंग की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इसकी कंफर्म डेट भी आ गई है.
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. वहीं जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में से देखने से चूक गए हैं उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल अब, यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. चलिए यहां जानते हैं रोमांस,कॉमेडी और फैमिली ड्रामा से भरपूर यह फिल्म कब और कहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी?
'दे दे प्यार दे 2' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'दे दे प्यार दे 2' के प्रीक्वल में भी अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं सीक्वल में अजय और रकुल के अलावा आर माधवन ने भी अहम रोल प्ले किया है. इन सबके बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स आ गई हैं. ये फिल् म जनवरी 2026 की शुरुआत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. खबरों के मुताबिक, 9 जनवरी को इसका डिजिटल प्रीमियर होगा. हालांकि, कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि फिल्म 2026 के पहले महीने के अंत में ओटीटी पर आ सकती है.
रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी. हालांकि, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
'दे दे प्यार दे 2' की कहानी और स्टार कास्ट
'दे दे प्यार दे 2' की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. अजय देवगन ने आशीष के किरदार में कमबैक किया है वहीं रकुल प्रीत सिंह की भी आयशा के किरदार में वापसी हुई है. सीक्वल में लीड कास्ट अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए श्योर हैं. फ्यूचर प्लानिंग करते समय, उन्हें आयशा के पेरेंट्स की वजह से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. यही इस फिल्म का प्लॉट है, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा, फिल्म में आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीज़ान ज़फरी और इशिता दत्ता ने भी अहम रोल प्ले किया है.
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने वर्ल्डवाइड 111 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं भारत में फिल्म ने 74.21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म का अनुमानित बजट 150 करोड़ रुपये था.
