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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा के गढ़ में पहली बार बहुजन समाज...', राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?

'सपा के गढ़ में पहली बार बहुजन समाज...', राजभर ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विशाल सामाजिक समरसता महारैली की वीडियो रिकॉर्डिंग करा के देख लीजिएगा कि कैसे आपका किला ढहा है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 26 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला कर रहे हैं. सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अब नया दावा करते हुए कहा है कि आजमगढ़ में पहली बार बहुजन समाज अपनी असली आवाज बुलंद करने जा रहा है.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"अखिलेश यादव, आपके 'काल्पनिक गढ़' एक के बाद एक ढह रहे हैं. कन्नौज के बाद अब आजमगढ़ में भी आपकी विदाई का बाजा बजने वाला है. पीडीए के नाम पर जो ढकोसला फैला रखा है आपने उसका 'सत्यानाश' अब अपनी आंख से देखने के लिए तैयार रहिए.
29 नवंबर को आजमगढ़ में गैर यादव पिछड़ा और बहुजनों की असल ताकत देखकर आपकी बेखबरी का सारा नशा उतर जाएगा."

सुभासपा प्रमुख राजभर ने लिखा-"आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विशाल सामाजिक समरसता महारैली की वीडियो रिकॉर्डिंग करा के देख लीजिएगा कि कैसे आपका किला ढहा है. पूर्वांचल के दलित, पिछड़ा और खासकर गैर-यादव पिछड़ा समाज की एकजुटता का शंखनाद होने जा रहा है. आप आजमगढ़ को अपना गढ़ बताकर घूमते हैं, उसी गढ़ में पहली बार बहुजन समाज अपनी असली आवाज बुलंद करने जा रहा है."

चुनाव के समय याद करने का समय गया है- ओम प्रकाश राजभर

कैबिनेट मंत्री राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए आगे लिखा-"आप पीडीए का नारा लगाते हैं न...तो इसबार गिन लीजिएगा. राजभर, निषाद, चौहान, प्रजापति, पटेल, पाल और बाकी गैर-यादव पिछड़ों को सिर्फ चुनाव के समय याद करने का समय गया है मित्र. जय भारत, जय श्रीराम, जय परशुराम, जय श्रीकृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव."

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा चीफ राजभर अखिलेश पर जमकर हमला कर रहे हैं. इससे पहले भी राजभर अखिलेश को लेकर कई तरह के दावे कर कर चुके हैं, राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर भी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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