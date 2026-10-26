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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यह प्रधानमंत्री का घोर अपमान है', खरगे की विवादित टिप्पणी पर बरसे रामदास अठावले

'यह प्रधानमंत्री का घोर अपमान है', खरगे की विवादित टिप्पणी पर बरसे रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री  रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान पर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, इस तरह की बातें कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी को लेकर किए गए विवादित बयान को लेकर बवाल हो गया है. बीजेपी खरगे पर जमकर निशाना साध रही है. वहीं कांग्रेस खरगे का लगातार समर्थन कर रही है. अब केंद्रीय मंत्री  रामदास अठावले ने खरगे को खरी-खोटी सुनाई है.

रामदास अठावले ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पार्टी जो 60 वर्षों तक सत्ता में रही.

प्रधानमंत्री का घोर अपमान है
उन्होंने आगे कहा, ऐसी पार्टी के अध्यक्ष का प्रधानमंत्री का अपमान करना उचित नहीं है. ऐसा लगता है कि उन्हें इस तरह की टिप्पणियां करने की आदत है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. इस तरह की बातें कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है, यह प्रधानमंत्री का घोर अपमान है.

नितिन गडकरी ने भी साधा निशाना 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, ''आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वर्गीय पिताजी के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने पटना में जो कहा, वह अत्यंत निंदनीय है. इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए, कम है. यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री जी या उनके परिवार के लिए ऐसी भाषा सुनने को मिली हो. उनकी साधारण पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया गया, उनकी पूजनीय माताजी के लिए भी अपशब्द कहे गए. अब वही भाषा पार्टी के सबसे बड़े नेता की ज़ुबान पर आ गई है. लोकतंत्र में विरोध का पूरा हक है. सरकार से सवाल पूछिए, उसके काम की आलोचना कीजिए लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश से चुने गए प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता को बहस में घसीटना ठीक नहीं है.''


देशभर में होगा प्रदर्शन

खरगे की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है. पार्टी के एक बयान के अनुसार, बीजेपी सोमवार को देश भर में अपने सभी राज्य मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी. पार्टी ने कहा कि ये प्रदर्शन पटना में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्हें उसने अत्यंत आपत्तिजनक और प्रधानमंत्री के परिवार की गरिमा पर हमला बताया है.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार, आपस में टकराईं, कई घायल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 26 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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RAMDAS ATHAWALE PM Modi : Mallikarjun Kharge
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