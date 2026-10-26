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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में कव्वाली? 'मंगल रंग' गाना सुनते ही AR Rahman पर भड़के लोग

'रामायण' में कव्वाली? 'मंगल रंग' गाना सुनते ही AR Rahman पर भड़के लोग

'रामायण' के मेकर्स ने हाल ही में एक नया गाना 'मंगल रंग' रिलीज किया. गाने का कव्वाली जैसा म्यूजिक कई यूजर्स को पसंद नहीं आया. एआर रहमान के कंपोज किए इस गाने की कई लोगों ने आलोचना की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 10:36 AM (IST)
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रणबीर कूपर की फिल्म 'रामायण' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसी बीच मेकर्स ने रविवार को 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' रिलीज किया.

एआर रहमान के कंपोज किए इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है. ये गाना भगवान राम और माता सीता के प्रेम, उनके पवित्र मिलन और साथ के सफर को दिखाता है. हालांकि, गाने का कव्वाली जैसा म्यूजिक कई सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया. रिलीज होते ही कई लोगों ने एक्स पर इसकी आलोचना की.  

'मंगल रंग' गाना सुनते ही एआर हरमान पर भड़के लोग
एक यूजर ने लिखा, 'वाल्मीकि की रामायण में सूफी कव्वाली का म्यूजिक डालना बॉलीवुड का सबसे बड़ा भ्रम  है. इसमें न तो संस्कृति की समझ दिखती है और न ही रिसर्च. बस पुराने तरीकों को बड़े बजट के साथ दोबारा इस्तेमाल किया गया है. पवित्र इतिहास को किसी आम रोमांटिक फिल्म की तरह दिखाना बंद करना चाहिए.'

दूसरे यूजर ने गाने के म्यूजिक पर निराशा जताते हुए लिखा, 'रामायण में कव्वाली! एआर रहमान ने एक बार फिर निराश कर दिया.

'रामायण में कव्वाली वाला म्यूजिक?'
तीसरे यूजर ने म्यूजिक पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'रामायण में कव्वाली वाला म्यूजिक? एआर रहमान, क्या आप पागल हो गए हैं?'

एक और यूजर ने लिखा, 'मुझे रामायण का कोई भी गाना पसंद नहीं आया. सिर्फ फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है. खासकर ये गाना सुनकर कुछ खास महसूस नहीं होता. इसकी जगह संस्कृत में गाने बनाए जाते, तो वे इससे 100 गुना बेहतर होते.'

'रामायण' के बारे में 
'रामायण' की बात करें तो इसका पहला पार्ट 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' 5 नवंबर सिनेमाघरों नें रिलीज होने वाला है.नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे.

वहीं, 'रामायण: पार्ट 2' के दिवाली 2028 में रिलीज होने की उम्मीद है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
AR. Rahman
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