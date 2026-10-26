'रामायण' में कव्वाली? 'मंगल रंग' गाना सुनते ही AR Rahman पर भड़के लोग

रणबीर कूपर की फिल्म 'रामायण' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसी बीच मेकर्स ने रविवार को 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' रिलीज किया.

एआर रहमान के कंपोज किए इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है. ये गाना भगवान राम और माता सीता के प्रेम, उनके पवित्र मिलन और साथ के सफर को दिखाता है. हालांकि, गाने का कव्वाली जैसा म्यूजिक कई सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया. रिलीज होते ही कई लोगों ने एक्स पर इसकी आलोचना की.

'मंगल रंग' गाना सुनते ही एआर हरमान पर भड़के लोग

एक यूजर ने लिखा, 'वाल्मीकि की रामायण में सूफी कव्वाली का म्यूजिक डालना बॉलीवुड का सबसे बड़ा भ्रम है. इसमें न तो संस्कृति की समझ दिखती है और न ही रिसर्च. बस पुराने तरीकों को बड़े बजट के साथ दोबारा इस्तेमाल किया गया है. पवित्र इतिहास को किसी आम रोमांटिक फिल्म की तरह दिखाना बंद करना चाहिए.'

Putting Sufi qawwali beats into Valmiki’s Ramayana is peak Bollywood delusion. 💀 Zero cultural grounding, zero research, just recycled templates slapped onto a massive budget. Stop treating sacred Itihasa like a regular Friday rom-com! https://t.co/PRfi75xgyJ — Gaurav (@k_gauravs) October 25, 2026

दूसरे यूजर ने गाने के म्यूजिक पर निराशा जताते हुए लिखा, 'रामायण में कव्वाली! एआर रहमान ने एक बार फिर निराश कर दिया.

Qawwali in Ramayana. AR Rahman never fails to disappoint. https://t.co/OgOM28P3H3 — Alpakanya (@Alpakanya) October 25, 2026

'रामायण में कव्वाली वाला म्यूजिक?'

तीसरे यूजर ने म्यूजिक पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'रामायण में कव्वाली वाला म्यूजिक? एआर रहमान, क्या आप पागल हो गए हैं?'

Qawwali music in Ramayana AR Rahman are u nuts #Ramayana https://t.co/xvyQnGIqlx — Beë ♔ (@chaoticc_beee) October 25, 2026

एक और यूजर ने लिखा, 'मुझे रामायण का कोई भी गाना पसंद नहीं आया. सिर्फ फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है. खासकर ये गाना सुनकर कुछ खास महसूस नहीं होता. इसकी जगह संस्कृत में गाने बनाए जाते, तो वे इससे 100 गुना बेहतर होते.'

Never liked any song in ramayana , only the ramayan bgm is good. Rest all songs are mid.. this song is particular is so low in vibe , they could have used shudh sanakrit songs would have been 100x better — Dovahkiin (@akkicr77) October 25, 2026

'रामायण' के बारे में

'रामायण' की बात करें तो इसका पहला पार्ट 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' 5 नवंबर सिनेमाघरों नें रिलीज होने वाला है.नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे.

वहीं, 'रामायण: पार्ट 2' के दिवाली 2028 में रिलीज होने की उम्मीद है.