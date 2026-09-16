'कॉफी विद करण 9' में साथ नजर आएंगे जाह्नवी कपूर-वरुण धवन, अर्जुन कपूर भी करेंगे कैमियो?

फिल्ममेकर करण जौहर ने पिछले रविवार से अपने पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण 9' की शूटिंग शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के पहले एपिसोड में सलमान खान पहली बार अकेले बतौर गेस्ट नजर आ सकते हैं. वहीं इस सीजन में शाहरुख खान और आर्यन खान के भी शो में आने की खबरें चर्चा में हैं. हालांकि, इन खबरों की अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. इसी बीच शो को लेकर एक एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आया है.

साथ नजर आएंगे जाह्नवी-वरुण

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन का एक एपिसोड पहले ही शूट हो चुका है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एपिसोड यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के साथ शूट किया गया है. दोनों पहली बार इस चैट शो में साथ नजर आए हैं. इस एपिसोड में एक खास मेहमान ने कैमियो भी किया, जिसकी एंट्री से जाह्नवी और वरुण दोनों हैरान रह गए.

अर्जुन कपूर भी करेंगे कैमियो

सूत्र ने आगे बताया, 'अर्जुन, जो 'कॉफी विद करण' के सीजन 5 में अनऑफिशियल मैस्कॉट बन गए थे, इस खास एपिसोड में स्पेशल अपीयरेंस देंगे. वो जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के साथ नजर आएंगे. वरुण और अर्जुन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. जब दोनों 2016 में इस शो में साथ आए थे, तो उन्होंने करण जौहर, क्रू मेंबर्स और दर्शकों को खूब हंसाया था.'

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सूत्र के मुताबिक, हाल ही में शूट हुआ ये एपिसोड काफी मजेदार रहा. अर्जुन कपूर, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने एक-दूसरे के साथ कई मजेदार किस्से शेयर किए और जमकर मस्ती की. तीनों ने एक-दूसरे की टांग खींची, जिसकी वजह से कई मजेदार और अनफिल्टर्ड मोमेंट्स भी देखने को मिले. इस दौरान करण जौहर भी लगातार हंसते नजर आए.

अर्जुन कपूर ने जीता 'कॉफी अवॉर्ड'

बता दें कि 'कॉफी विद करण 5' में अर्जुन कपूर ने चार बार नजर आने के बाद स्पेशल 'कॉफी अवॉर्ड' भी जीता था. उन्होंने इस सीजन में तीन बार बिना बताए कैमियो किया था. एक बार वो 'किस द अर्जुन' नाम के गेम सेगमेंट के दौरान रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के बीच आकर बैठ गए थे. इसके बाद कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा वाले एपिसोड में भी वह इसी सेगमेंट के लिए अचानक शो में पहुंचे थे. इतना ही नहीं, उन्होंने 'रैपिड फायर' राउंड में गेस्ट जज की भूमिका भी निभाई थी.

सीजन 9 की बात करें तो ये चौथी बार होगा जब जाह्नवी कपूर 'कॉफी विद करण' में नजर आएंगी. उन्होंने 2018 में अर्जुन कपूर के साथ शो में डेब्यू किया था. इसके बाद सीजन 7 में वो सारा अली खान के साथ और सीजन 8 में अपनी छोटी बहन खुशी कपूर के साथ काउच शेयर कर चुकी हैं.

वहीं वरुण धवन 2013 से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं और अब तक 6 बार नजर आ चुके हैं. उन्होंने सीजन 4 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के को-स्टार्स आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहली बार शो में एंट्री की थी. इसके बाद वह दोनों के साथ अलग-अलग भी काउच शेयर कर चुके हैं. अलग-अलग सीजन में वरुण अर्जुन कपूर, कैटरीना कैफ और अनिल कपूर के साथ भी शो में नजर आए हैं.

फिलहाल 'कॉफी विद करण 9' के बाकी गेस्ट को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है और मेकर्स ने शो की गेस्ट लिस्ट को सीक्रेट रखा है.

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