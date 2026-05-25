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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKaran Johar Birthday: मुंबई में 32 करोड़ का आलीशान घर, महंगी कारें और अरबों की दौलत, जानें- करण जौहर की नेटवर्थ

Karan Johar Birthday: मुंबई में 32 करोड़ का आलीशान घर, महंगी कारें और अरबों की दौलत, जानें- करण जौहर की नेटवर्थ

Karan Johar Net Worth: मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर 25 मई को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 25 May 2026 07:54 AM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वो ग्लैमर वर्ल्ड के सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज में से एक हैं. करण न सिर्फ आज के दौर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक हैं, बल्कि उन्होंने अपने निर्देशन से बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. करण जौहर 25 मई को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं. 

सबसे अमीर निर्देशक हैं करण जौहर
करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ था. वो फिल्म प्रोड्यूसर यश जौहर और हीरू जौहर के बेटे हैं. वो 28 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और राज कर रहे हैं. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. करण जौहर भारत के सबसे अमीर निर्देशकों में से एक हैं. 

Karan Johar Birthday: मुंबई में 32 करोड़ का आलीशान घर, महंगी कारें और अरबों की दौलत, जानें- करण जौहर की नेटवर्थ

करोड़ों के मालिक हैं करण जौहर
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, करण जौहर की कुल नेट वर्थ लगभग 1,740 करोड़ रुपये है. उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. डायरेक्टर के पास 3.44 करोड़ रुपये की मर्सिडीज-मेबैक S580 और 1.58 करोड़ रुपये की ऑडी A8L जैसे कारें हैं. इसके अलावा वो मर्सिडीज-बेंज GLS 350d के मालिक हैं, जिसकी कीमत 1.44 करोड़ रुपये है.

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मुंबई में करोड़ों का आलीशान घर
करण जौहर एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ चार्ज करते हैं. इसके अलावा अपने चैट शो 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड के लिए वह 1 से 2 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. एक फिल्म को डायरेक्टर करने के लिए वो 3 करोड़ रुपये की मोटी रकम चार्च करते हैं. करण जौहर का मालाबार हिल्स में 20 करोड़ रुपये कीमत का एक घर है. इसके अलावा मुंबई में कार्टर रोड पर उनके पास एक सी-फेसिंग आलीशान घर भी है. इसकी कीमत 32 करोड़ रुपये है.

धर्मा प्रोडक्शन्स से करते हैं मोटी कमाई
करण जौहर प्रोडक्शन हाउस 'धर्मा प्रोडक्शन्स' के मालिक हैं. वो अपनी हर फिल्म से मोटी कमाई करते हैं. इसके साथ वो अन्य प्रोडक्शन हाउस जैसे शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में भी पैसा इंवेस्ट करते हैं. इसके अलावा करण जौहर एक ज्वैलरी ब्रांड के भी मालिक है, जिसका नाम 'त्यानी' है. 

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ये है करण जौहर की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो करण जौहर इन दिनों अपनी फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में हैं. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं. अब करण जल्द ही फिल्म 'नागजिला' लेकर आएंगे. इस फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन हैं.

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Published at : 25 May 2026 07:54 AM (IST)
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