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करण जौहर ने शाहरुख खान को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, मनीष मल्होत्रा को भी अब नहीं कर रहे फॉलो

करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है. उन्होंने शाहरुख खान, अनन्या पांडे को अनफॉलो कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 May 2026 09:55 PM (IST)
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फिल्ममेकर करण जौहर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं. इंस्टाग्राम पर वो अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी देते रहते हैं. वो अपने बच्चों के भी क्यूट वीडियोज शेयर करते हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. लेकिन अब करण जौहर इंस्टाग्राम पर लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है.

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करण जौहर ने शाहरुख खान को अनफॉलो क्यों किया?

वो फिलहाल 74 लोगों को फॉलो कर रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, करण जौहर ने क्लोज फ्रेंड शाहरुख खान, मनीष मल्होत्रा, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन जैसे स्टार्स को अनफॉलो कर दिया है. इसके अलावा करीना कपूर, मलाइका अरोड़ा, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट जैसे स्टार्स भी उनकी फॉलोइंग लिस्ट में नहीं है. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि वो प्रियंका चोपड़ा को अभी भी फॉलो कर रहे हैं. 

करण जौहर इंस्टाग्राम पर अनफॉलो क्यों कर रहे हैं इसे लेकर कारण सामने नहीं आया है. 


करण जौहर ने शाहरुख खान को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, मनीष मल्होत्रा को भी अब नहीं कर रहे फॉलो


करण जौहर ने शाहरुख खान को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, मनीष मल्होत्रा को भी अब नहीं कर रहे फॉलो

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'चांद मेरा दिल' में दिखे अनन्या पांडे और लक्ष्य

करण जौहर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी कंपनी धर्मा मूवीज ने हाल ही में 'चांद मेरा दिल' को प्रोड्यूस किया था. फिल्म थिएटर में लगी है. इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं. फिल्म को लेकर काफी उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. वहीं अनन्या पांडे भी ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं. 

फिल्म में उन्होंने भरतनाट्यम डांस किया था. लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. यूजर्स का कहना है कि अनन्या ने भरतनाट्यम का मजाक बना दिया. इससे पहले उनके प्रोडक्शन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को प्रोड्यूस किया. उन्होंने तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, होमबाउंड, धड़क 2, सरजमीन जैसी फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया. 

Published at : 28 May 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Manish Malhotra शाहरुख खान
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