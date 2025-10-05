ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने दुनियाभर में रिकॉर्डब्रेक कमाई कर ली है. फिल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. तीन दिन में फिल्म ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. कांतारा चैप्टर 1 का क्रेज फैंस में देखने को मिल रहा है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा फिल्म को मिल रहा है.

कांतारा चैप्टर 1 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं दुनियाभर में भी फिल्म धमाका कर रही है. फिल्म ने तीन दिन में 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, फिल्म ने तीन दिन में दुनियाभर में कुल कमाई 225 करोड़ की कर ली है.

इसी के साथ फिल्म ने आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी को पीछे छोड़ दिया है. गंगूबाई काठियावाड़ी 210 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म की अब 250 करोड़ पर निगाहें टिकी हैं.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 की ऐसी परफॉर्मेंस

कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 162.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं 195.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. शनिवार को फिल्म ने 55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. फ्राइडे के मुकाबले शनिवार के कलेक्शन में 20 परसेंट का इजाफा देखने को मिला. ऋषभ शेट्टी का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है.

कांतारा चैप्टर 1 में दिलजीत दोसांझ ने गाना भी गाया है. ये 2022 में आई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. 15 करोड़ के बजट की फिल्म ने 400 करोड़ की कमाई कर धमाल मचा दिया था. फिल्म की सक्सेस को देखते हुए कांतारा चैप्टर 1 लेकर आए हैं. ऋषभ शेट्टी को फिल्म में लीड रोल में देखा जा सकता है. उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है.

कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के अलावा रुक्मणी बसंत, जयराम, गुलशन दैवेया जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी को फैंस पसंद कर रहे हैं. कांतारा का बॉक्स ऑफिस पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ क्लैश है. हालांकि, कांतारा पर इसका असर नहीं दिख रहा है.