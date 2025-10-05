ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने 3 दिनों में ही रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. तीन दिन में ही फिल्म ने 150 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.

तीसरे दिन फिल्म ने किया ये कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 55 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म ने 150 करोड़ क्लब में एंट्रीकर ली है. फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आएं हैं. पर अगर तीसरे दिन फिल्म ने 55 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन 162.85 करोड़ हो गया है.

कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन 61.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म ने कन्नड़ में 19.6 करोड़, तेलुगू में 13 करोड़, हिंदी में 18.5 करोड़ और मलयालम में 5.25 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 46 करोड़ का कलेक्शन किया. कन्नड़ में फिल्म ने 13.5 करोड़, तेलुगू में 11.75 करोड़, हिंदी में 12.5 करोड़, तमिल में 4.5 करोड़ और मलयालम में 3.75 करोड़ की कमाई की.

कांतारा चैप्टर 1 ने बनाए ये रिकॉर्ड

शुक्रवार को ही फिल्म साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म बन गई थी. फिल्म ने Su From So (92 करोड़) को पीछे छोड़ दिया था. अब शनिवार को फिल्म ने सलमान खान और राम चरण जैसे स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने सिकंदर (110 करोड़), गेम चेंजर (131 करोड़) को पीछे छोड़ दिया. इसी के साथ फिल्म 150 करोड़ क्लब में एंट्री के साथ ही ऐसा करने वाली चौथी कन्नड़ फिल्म बन गई है.

फिल्म की बात करें तो ये 2022 में आई कांतारा की प्रीक्वल है. कांतारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट थी. फिल्म ने 400 करोड़ की दुनियाभर में कमाई की थी. फिल्म सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने बनाया है. कांतारा की सक्सेस के बाद कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुई. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में हैं. फिल्म में रुक्मणी वसंत, जयराम, गुलशन दैवेया जैसे स्टार्स हैं.