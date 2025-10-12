कांतारा चैप्टर 1 आंधी बन गई है, 10वें दिन किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 400 करोड़ से इंचभर दूर

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. कांतारा ने सैयारा जैसी फिल्म को भी पछाड़ दिया है. आइए जानते हैं फिल्म का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है.

10वें दिन कांतारा ने की इतनी कमाई

Sacnilk के मुताबिक, कांतारा ने दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन 37 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के दूसरे शनिवार के कलेक्शन के ऑफिशियल आंकडे़ अभी सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने 10वें दिन 37 करोड़ का कलेक्शन किया है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 396.65 करोड़ हो गया है.

फिल्म 400 करोड़ क्लब से इंचभर दूर है. बता दें कि फिल्म सैयारा (329.2 करोड़), वॉर 2 (236.55 करोड़) और कुली (285 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ चुकी है. अब फिल्म छावा के पीछे पड़ी है, जिसने घेरलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म साल की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसर बन गई है.

कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कांतारा ने पहले दिन 61.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 45 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में इजाफा हुआ और फिल्म ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं चौथे दिन फिल्म ने 63 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फिल्म ने 31.5 करोड़ कमाए. छठे दिन 34 करोड़, सातवें दिन 25.25 करोड़ और आठवें दिन 21.15 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते में फिल्म ने 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया. नौंवे दिन फिल्म ने 22.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने बनाया है. फिल्म में वो ही एक्टर हैं. फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन दैवेया और जयराम जैसे एक्टर हैं. ये फिल्म 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से क्लैश है. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन लीड रोल में हैं. हालांकि, इस फिल्म का कांतार पर कोई असर नहीं पड़ा है.