'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
विक्रांत मैसी ने 12th फेल जैसी फिल्में करके नेम-फेम पाया है. उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला है. अब एक्टर ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की.
एक्टर विक्रांत मैसी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने टीवी से अपनी करियर जर्नी शुरू की और फिल्मों-वेब सीरीज की दुनिया में नाम कमाया. विक्रांत मैसी की एक्टिंग को फैंस बहुत पसंद करते हैं. उन्हें फिल्म 12th फेल के लिए तो नेशनल अवॉर्ड मिला. इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था. उन्होंने विक्रांत से कहा था कि तू तो टीवी एक्टर है. तेरी फिल्म देखने कौन आएगा. अब विक्रांत ने एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में इस पर बात की है.
आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था. आपने 2004 में छोटे रोल्स से शुरू किया और फिर उसके बाद का लंबा संघर्ष आपका रहा है. सक्सेस तक आते-आते आपको लगा होगा कि पता नहीं ये इंडस्ट्री मुझे सपोर्ट करेगी की नहीं.
स्ट्रगल पर क्या बोले विक्रांत मैसी?
विक्रांत ने कहा, 'संघर्ष हम सब के जीवन में होता है. जैसे आपने कहा कि सबके अपने-अपने स्ट्रगल होते हैं. मेरे भी अपने रहे हैं. आपके भी अपने रहे हैं. मैं क्या बताऊं.'
फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी पैसों की तंगी रही हो. या कभी किसी डायरेक्टर ने कहा हो कि तू तो टीवी एक्टर है. इस पर विक्रांत ने कहा, 'वो विनोद सर ने भी कहा था कि तू तो टीवी एक्टर है. तेरी पिक्चर देखने कोई थिएटर में क्यों आएगा. और कहीं न कहीं ये सच भी था. जब हम 12th फेल के लिए बातचीत कर रहे थे. बहुत पहले. मतलब शूट से भी डेढ़ साल पहले की बात है ये.'
"तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा..." : '12th Fail' बनने से पहले डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने विक्रांत मैसी से कही थी ये बात! @chitraaum | @VikrantMassey | https://t.co/smwhXURgtc#ChitraTripathiOnABP #CharchaWithChitra #VikrantMassey pic.twitter.com/RcRFchXax2— ABP News (@ABPNews) October 11, 2025
आगे विक्रांत ने कहा, 'लेकिन अगर हम संघर्ष की बात करें तो कोई 16 साल का बच्चा अपनी च्वॉइस से घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहता. जब उसी बिल्डिंग से उतरकर देखते हैं कि आपके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको ट्रेन पकड़कर काम पर जाना है. तो इसके पीछे कई कारण होते हैं. आपको खुद को सपोर्ट करना होता है. आपको फैमिली को और अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना होता है. मुझे कोई पछतावा नहीं है. और रही बात टीवी से 2004 में शुरू करने का तो मुश्किल था. क्योंकि एक धारणा ये भी थी कि टीवी के एक्टर्स फिल्मों में काम नहीं कर सकते और करेंगे भी तो हीरो के दोस्त बनकर. मेरी शुरुआत भी कहीं न कहीं वहीं से थी. वो इंटरनल स्ट्रगल जो चल रहा वो तो आज भी चल रहा है. बहुत सी कहानियां कहनी हैं. तो स्ट्रगल चलता रहेगा.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL