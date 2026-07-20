केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसे विपक्ष का भी साथ मिल रहा है. इस मुद्दे पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी बेबाकी से अपनी राय रखी है. कंगना ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष और प्रदर्शनकारियों से साफ-साफ कहा है कि किसको हटाना और किसको रखना है, ये आप नहीं बता सकते हैं.

'हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे, ये ठीक नहीं है...'

नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. कंगना रनौत ने आज यानी सोमवार, 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, 'संसद का जो सत्र होता है वो इसीलिए होता कि सब मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है. हम चाहते हैं कि ये सत्र चले और अपने प्रश्न वहां पर रखें. लेकिन, अगर हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है वो ठीक नहीं है.'

#WATCH | Monsoon session of Parliament | Delhi: On issues being raised by the Opposition, BJP MP Kangana Ranaut says, "Parliament sessions are convened so that we can discuss all issues in detail. Government is answerable for everything and so the session is held. We want the… pic.twitter.com/Fy213UfHA2 — ANI (@ANI) July 20, 2026

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आप सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते..."

कंगना ने आगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कहा, 'जनता ने जिस सरकार को चुना है, वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है. अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए. आप सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते कि किसको हटाना है और किसको रखना है.'

DMK पर कहा- ये सनातन की शरण में ही आएंगे

मीडियाकर्मियों ने इसके आगे डीएमके को लेकर सवाल किया कि डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया गठबंध के साथ है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'ये सब धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी और सनातन संस्कृति जो है उसी की शरण में आएंगे. क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है सब दुनिया से उधार ली गई है.'

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