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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVIDEO: 'हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे, ये ठीक नहीं है...' CJP के प्रोटेस्ट पर बोलीं कंगना रनौत

VIDEO: 'हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे, ये ठीक नहीं है...' CJP के प्रोटेस्ट पर बोलीं कंगना रनौत

दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना रनौत ने नाराजगी जताई है. वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि ये सरकार तय करेगी कि किसे रखना है और किसे हटाना है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसे विपक्ष का भी साथ मिल रहा है. इस मुद्दे पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी बेबाकी से अपनी राय रखी है. कंगना ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष और प्रदर्शनकारियों से साफ-साफ कहा है कि किसको हटाना और किसको रखना है, ये आप नहीं बता सकते हैं.

'हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे, ये ठीक नहीं है...'

नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. कंगना रनौत ने आज यानी सोमवार, 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, 'संसद का जो सत्र होता है वो इसीलिए होता कि सब मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है. हम चाहते हैं कि ये सत्र चले और अपने प्रश्न वहां पर रखें. लेकिन, अगर हुड़दंग करेंगे, उत्पात मचाएंगे और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है वो ठीक नहीं है.'

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आप सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते..."

कंगना ने आगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कहा, 'जनता ने जिस सरकार को चुना है, वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है. अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए. आप सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते कि किसको हटाना है और किसको रखना है.'

DMK पर कहा- ये सनातन की शरण में ही आएंगे

मीडियाकर्मियों ने इसके आगे डीएमके को लेकर सवाल किया कि डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया गठबंध के साथ है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'ये सब धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी और सनातन संस्कृति जो है उसी की शरण में आएंगे. क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है सब दुनिया से उधार ली गई है.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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