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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक साथ ऑन एयर होंगे बिग बॉस के 6 एडिशन, सलमान खान से मोहनलाल तक करेंगे होस्ट

एक साथ ऑन एयर होंगे बिग बॉस के 6 एडिशन, सलमान खान से मोहनलाल तक करेंगे होस्ट

बिग बॉस सितंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है. बिग बॉस अब और भी बड़े लेवल पर आने वाला है. मेकर्स इस बार 6 एडिशन एक साथ लेकर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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रियलिटी शो बिग बॉस को फैंस बहुत पसंद करते हैं. शो की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. अब बिग बॉस के नए सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार बिग बॉस हर साल से बड़ा होने वाला है. इस बार एक साथ बिग बॉस के 6 एडिशन लॉन्च होंगे. शो को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बंग्ला में लॉन्च किया जाएगा.

ये एक्टर करेंगे शो को होस्ट

शो के हिंदी एडिशन को सलमान खान होस्ट करेंगे. वहीं मलयालम एडिशन को मोहनलाल होस्ट करेंगे. बंग्ला एडिशन को सौरव गांगुली होस्ट करेंगे. वहीं कन्नड़ एडिशन को किच्चा सुदीप और तेलुगू को नागार्जुन और तमिल को विजय सेतुपति होस्ट करेंगे.

बिग बॉस अब होगा और बड़ा

सितंबर 2026 से ये सभी एडिशन जियो हॉटस्टार के टेलीविजन नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर ऑनएयर किए जाएंगे. बता दें कि इस बार ‘दादा’ सौरव गांगुली भी इस फ्रेंचाइज़ी से जुड़ रहे हैं. इससे इसकी स्टार पावर और मजबूत होगी.

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बिग बॉस को मिले इतने व्यूज

जियो हॉटस्टार के मुताबिक, 2025 में बिग बॉस को 500 मिलियन व्यूज मिले थे. वहीं 438 बिलियन से ज्यादा व्यूइंग मिनट्स दर्ज किए. 6 भाषाई एडिशन में 47 परसेंट साल-दर-साल ग्रोथ देखने को मिली और  शानदार एंगेजमेंट हासिल किया.

महेश शेट्टी, हेड – एंटरटेनमेंट सेल्स, टीवी, जियोस्टार ने कहा, 'पिछले दो दशकों में बिग बॉस ने लगातार खुद को नया रूप दिया है. हर सीजन के साथ अपने पैमाने, सहभागिता और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया है. ये फेस्टिव सीजन हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा पड़ाव है. छह भाषाओं के एडिशन एक साथ दर्शकों के सामने आएंगे.' भास्कर रमेश, हेड – एंटरटेनमेंट सेल्स, डिजिटल, जियोस्टार ने कहा, 'फेस्टिव सीजन के दौरान जब दर्शकों का ध्यान कई दिशाओं में बंटा होता है, तब बिग बॉस एक मजबूत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर सामने आता है. ब्रांड्स के लिए भी ये ऐसा मंच है जहां कंटेंट, संस्कृति और कॉमर्स का अनूठा संगम देखने को मिलता है.'

बता दें कि 2025 में ऑडियंस ने जियो हॉटस्टार पर 9.32 बिलियन वोट्स किए. हिंदी मार्केट में बिग बॉस को 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं साउथ इंडिया में शो को 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए.


एक साथ ऑन एयर होंगे बिग बॉस के 6 एडिशन, सलमान खान से मोहनलाल तक करेंगे होस्ट

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Published at : 20 Jul 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Mohanlal SALMAN KHAN
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