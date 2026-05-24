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वैजयंतीमाला की दीवानी हुईं कंगना रनौत, शेयर किया थ्रौबैक वीडियो, लिखी ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंतीमाला का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया. इसके साथ ही कंगना ने उनकी जमकर तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 24 May 2026 04:51 PM (IST)
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एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.  हाल ही में कंंगना ने क्लासिकल डांसर वैजयंतीमाला के लिए एक पोस्ट शेयर किया. कंगना ने वैजयंतीमाला का भरतनाट्यम परफॉर्मेंस वाला पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए.

कंगना रनौत ने वैजयंतीमाला पर लुटाया प्यार
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वैजयंतीमाला का एक विंटेज वीडियो शेयर किया, जिसमें दिग्गज एक्ट्रेस ट्रैडिशनल अंदाज में क्लासिकल डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ कंगना ने दिल छू लेने वाला नोट लिखते हुए उनकी कला, खूबसूरती और ग्रेस की जमकर तारीफ की.

कंगना ने लिखा, 'बस एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि धरती पर रहने वाला हर इंसान आम नहीं होता, कुछ लोग दिव्य होते हैं और सिर्फ हम जैसे लोगों द्वारा पूजे जाने के लिए जन्म लेते हैं.'

वैजयंतीमाला की दीवानी हुईं कंगना रनौत, शेयर किया थ्रौबैक वीडियो, लिखी ये बात 

वैजयंतीमाला के बारे में
बता दें, वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1933 को हुआ था. उन्होंने महज 16 साल की उम्र में साल 1949 में तमिल फिल्म 'वाझकाई' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद 1951 में उन्होंने फिल्म 'बहार' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. 1954 में आई फिल्म 'नागिन' की सफलता ने उन्हें देशभर में बड़ी पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'देवदास', 'मधुमती', 'गंगा जमुना', 'संगम' और 'ज्वेल थीफ' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में गिनी जाती है.

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वैजयंतीमाला का शानदार सफर
सिनेमा के अलावा वैजयंतीमाला ने भरतनाट्यम की दुनिया में भी इंटरनेशनल पहचान हासिल की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत दुनिया के कई मंचों पर अपनी शानदार प्रेजेंस से भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया. उनके डांस पर लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड हुए कई गाने आज भी याद किए जाते हैं, जिनमें 'होठों पे ऐसी बात' खास तौर पर काफी पॉपुलर रहा.

फिल्मों और नृत्य के साथ-साथ वैजयंतीमाला ने राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1984 से 1991 तक लोकसभा सांसद रहीं. इसके बाद 1993 से 1999 तक उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया.

वैजयंतीमाला को कला और भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है. उन्हें साल 1968 में पद्मश्री, 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2024 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.

कंगना रनौत का वर्कफ्रंट
वहीं कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं. मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 24 May 2026 04:51 PM (IST)
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