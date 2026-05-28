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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRanveer Singh Viral Video: 'अगर आप पैदा ही न हों...' रणवीर सिंह ने सद्गुरु से पूछा था ये सवाल, मिला था ऐसा जवाब

Ranveer Singh Viral Video: 'अगर आप पैदा ही न हों...' रणवीर सिंह ने सद्गुरु से पूछा था ये सवाल, मिला था ऐसा जवाब

Ranveer Singh Viral Video: रणवीर सिंह और सद्गुरु का वीडियो चर्चा में, जिसमें जिंदगी के मकसद पर हुई बातचीत ने फैंस का ध्यान खींचा और रणवीर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘प्रलय’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 May 2026 06:44 PM (IST)
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एक्टर रणवीर सिंह और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु की पुरानी मुलाकात का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इसमें रणवीर ने सद्गुरु से जीवन के मकसद को लेकर सवाल किया था, जिस पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए.

'धुरंधर' की बड़ी सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' की सक्सेस को भी जमकर एंजॉय किया. हालांकि इसी बीच उनके लिए एक बुरी खबर आई. फिल्म 'डॉन 3' को छोड़ने के चलते रणवीर को सोमवार को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने बैन कर दिया था. इसी बीच रणवीर का सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से एक अहम सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं.

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रणवीर ने सद्गुरु से किया था ये सवाल

रणवीर सिंह ने सद्गुरु से साल 2018 में आईआईएम बेंगलुरु एलुमनी लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुलाकात की थी. दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली थी. दोनों ने साथ में डांस भी किया था और माहौल को काफी मजेदार बना दिया था. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सद्गुरु से मुलाकात करने से पहले रणवीर ने सोशल मीडिया पर फैंस से सवाल किया था कि उन्हें सद्गुरु से क्या पूछना चाहिए? रणवीर के मुताबिक 80 फीसदी लोगों ने उन्हें जिंदगी का क्या मकसद है इस मुद्दे पर सवाल करने के लिए कहा था.

सद्गुरु ने दिया था ऐसा जवाब

रणवीर को सद्गुरु ने ऐसा जवाब दिया था जो न सिर्फ उन्हें बल्कि, फैंस को भी काफी पसंद आया था. सद्गुरु ने रणवीर से कहा था, 'जब आप पूछते हैं कि जीवन का मकसद क्या है तो असल में आप पूछ रहे होते हैं कि जीवन का क्या उपयोग है. कोई उपयोग नहीं है. अगर आप पैदा ही न हों, तब भी सब ठीक रहेगा. मेरा विश्वास कीजिए, वास्तव में ये और भी बेहतर होगा.' सद्गुरु का जवाब सुनकर रणवीर हंसने लगे थे और उन्होंने ताली भी बजाई थी.

सद्गुरु ने आगे कहा था, 'कोई मकसद नहीं है. लाइफ इस निरर्थक, लॉजिकल कैलकुलेशन से परे एक घटना है कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या उपयोग है. कोई उपयोग नहीं है. बस इतना ही है कि जीवन आपकी बुद्धि और लॉजिक से कहीं ज्यादा बड़ा है.''

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'प्रलय' में नजर आएंगे रणवीर

धुरंधर और धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच ही रणवीर की अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' का ऐलान हो गया था. ये एक बिग बजट फिल्म है. बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर इस मेगा बजट फिल्म की शूटिंग अगस्त 2026 से शुरू करेंगे. माना जा रहा था कि एफडब्ल्यूआईसीई के बैन के चलते इसमें देरी हो सकती है, लेकिन अब अपडेट आया है कि बैन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

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Published at : 28 May 2026 06:44 PM (IST)
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